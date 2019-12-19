被媽媽打狂笑「很開心」！46歲孝男「背後故事」看哭網友：不知道還有幾年

▲重慶男子認為長大了仍能被母親打很幸福。（圖／翻攝自北京時間）

記者劉亭／綜合報導

大陸網路近來流傳一段影片，一名中年男子被老母親用筷子修理，不但自己湊頭過去「挨打」，還對著鏡頭說「這個年齡有媽打還不開心哪」。了解背後故事之後，許多網友紛紛被感動，「看哭了」。

綜合陸媒報導，家住重慶的杜永華今年46歲，被86歲的母親拿筷子拍打，但他卻笑開懷，還主動把頭伸出，一名女子詢問，「你說你被打怎麼還笑得這麼開心呢？」杜永華則回答很開心，一旁的老母親則用筷子拍打他。

據瞭解，杜永華的母親2018年8月被診斷出罹患老年癡呆症，伴有三級高血壓、腦梗，連喝水都很費力。為了方便就近照顧，杜永華9月時把母親接到重慶，在2019年4月無意給了媽媽一根木棍，媽媽就拿木棍打他。

杜永華認為這喚起了媽媽打小時候自己的回憶，從那時候開始媽媽的意識漸漸恢復，身體也康復了許多。杜永華回憶，一開始媽媽不知道力道，曾經把他的頭都打腫了，但現在都只是輕輕敲，不會痛的。

他也認為，在40、50歲這個年紀有媽媽打是幸福的事，也不知道能打多少年，常常拿棍子給媽媽。他也向媽媽喊話，「好好的活，活個200歲，我就活150歲，天天照顧你阿，天天讓你打可好」。