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剛產下第二胎…34歲幼稚園園長「醫院16F跳下」慘死！生前PO文揭黑暗內幕

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▲▼34歲二胎媽產下愛女2個月，清晨從生產醫院16樓跳下死亡。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲▼4歲二胎媽產下愛女2個月，清晨從生產醫院16樓跳下死亡。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省長沙市一位34歲的二胎媽媽15日清晨突然來到湖南航太醫院，隨後從16樓跳下，當場慘死。她大兒子小彭想不通媽媽輕生理由，「前一天還和媽媽一起吃晚飯，期間還聊在學校的情況，沒有什麼異常！」。但是，她生前最後在社交軟體上PO了一句話，或許可以解釋選擇死亡的原因。

據《瀟湘晨報》34歲的死者魏慧軍15日早上7點32分在微信朋友圈轉發一條新聞，並說了這樣一句話，「自從我發現醫院出現問題之後，院方從來沒有一個好的態度跟解決問題的答案，曝光出來之後，就打著慰問的旗幟來對我說，臨回家了還不忘『囑咐』我，別我傷一千你傷八百。」隨後，她從該醫院16樓跳下身亡。

▲▼34歲二胎媽產下愛女2個月，清晨從生產醫院16樓跳下死亡。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲她掰斷欄桿跳下。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

她轉發的那條新聞主角就是她，在今年9月，曾在湖南航太醫院產下了第二個孩子，期間發現在生產過程中被醫院搞錯血型，此後一直擔心母女健康。魏慧軍的彭姓丈夫稱，自從上次醫院搞錯血型後，他們此後一直試圖與醫院溝通協商此事。對此，醫院堅稱沒有影響。

丈夫進一步表示，妻子的情緒受到了很大影響，經常晚上睡不好，「我也曾向醫院方提出此事，讓他們安排心理醫生給妻子做心理輔導，但也不了了之。」後來，他決定自己來處理這件事，不願意妻子來過問，沒想到還是出事了。

他自責說，「從來沒想過這件事會發展到這個程度，高齡產婦本來是個特殊人群，這段時間我自己也確實太忙了，忙著裝修，每天早出晚歸的，確實和她的溝通太少了。」

▲▼34歲二胎媽產下愛女2個月，清晨從生產醫院16樓跳下死亡。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲跳樓點。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

事發當天，魏慧軍的小姑上午8點58分突然接到魏慧軍手機打來的電話，但發現來電者卻不是嫂子本人，而是湖南航太醫院的工作人員；隨後，一名自稱警察的人接過電話稱，魏慧軍在醫院出事了。隨後，她立即趕到了醫院，可是到達時魏慧軍已經在急診科經搶救無效死亡。

據了解，魏慧軍墜落地點位於醫院大樓的前方，旁邊的一處不銹鋼垃圾桶呈現凹陷狀。現場的一名保全稱，死者是從16樓墜下，剛好砸到了垃圾桶上，然後才墜落到地面。這名保安稱，現場的清潔工最早發現了她；死者當時沒有流很多血，並很快被轉移到急診科搶救，但已經失去生命跡象。

在16樓事發處，原本此處有4個欄桿，其中有1個已經被人掰斷。事發後，彭男哭泣的癱倒在妻子的遺體旁，泣不成聲，「你為什麼要走這條路啊，你一聲都沒告訴我啊。」

▲▼34歲二胎媽產下愛女2個月，清晨從生產醫院16樓跳下死亡。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲她墜下時，先砸中垃圾箱。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

魏慧軍的家屬悲傷表示，她今年34歲，是一家幼稚園的園長，今年9月18日在這家醫院產下了一名女嬰；大兒子已經15歲，在當地某明星高中讀高一。

魏慧軍的大兒子小彭說，12月14日下午，他從學校回了家，還和媽媽一起吃了晚餐，吃完後還看到媽媽在照顧剛2個月的妹妹，「期間我們還聊了天，主要是聊我在學校的情況，並沒有什麼異常。」他說，平時媽媽是一個比較開朗的人。

「人到中年，突然來了個女兒，我們本來是非常高興的。」丈夫說，前一天晚上他們夫妻帶著小女兒一起睡的，可是並不知道妻子早上是什麼時候起床，直到他15日上午突然接到出事的電話。

對此，湖南航空醫院醫務部工作人員15日表示，此前血型出錯的事情已經協調好了，「死者的死亡與這件事情沒有關係，警方已經介入，我們不做表態。」

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