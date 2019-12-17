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外送驚見「神等級人物」　熊貓4hrs做白工：狂撒嬌不付錢！真相一爆…只能吞了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲foodpanda,空腹熊貓,外送,機車外送,僱傭。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送遇到「神等級人物」，這筆錢不能收！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前有外送員遇到前女友，《半夜叫熊貓！外送員請吃「鹽酥雞」　妹子愣30秒想甩門：下次改叫UberEats》，掀起網友笑炸！而這次，是一名外送員碰上「神等級的女客人」，對方不肯付帳外還裝萌撒嬌，怎料故事爆笑逆轉，讓原本森77的網友驚呼，「這只能認命了！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》分享熊貓外送友人的爆笑經歷，「上來幫他抱怨一下」，某日，他接到一張600多元的訂單，豈料，準備向客人收錢時，「胖大嬸竟然撒嬌賴皮的不付錢，還說什麼…讓她有機會體驗送霸王餐」，接著拚命把人往外推，大嬸甚至用半命令口氣，叫外送員繼續去送餐。

請繼續往下閱讀...

眼見「奧客」厚臉皮賴帳，外送員卻敢怒不敢言，只能傷心地默默轉身離開，「600多塊自己吸收，3至4小時白跑！」原PO傾聽完後，不但沒安慰，反捧腹大笑「大嬸即便送餐的是你兒子，還是要付錢啊！還有就是…伯母，妳兒子說妳是胖大嬸，一把年紀還愛撒嬌賴皮裝可愛，#給他X。」

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▲▼外送驚見「大咖人物」　熊貓4hrs做白工：狂撒嬌不付錢！真相心酸…認了（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲大批網友怒轉笑！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

文章曝光後，原本怒氣沖沖的網友們正打算譙爆這位「胖大嬸奧客」，結果真相神逆轉，眾人一秒噴笑「以後看到自家地址直接棄單」、「下次看到熟悉的地址，記得要先把食物吃掉」、「他媽養他都不只600塊的600倍了，這樣就大義滅親不太好」、「點到自己兒子送餐也不容易」、「看開頭覺得很可惡，看到後來，哈哈哈哈沒事沒事」、「我哥現在也在跑熊貓，我都期待遇到我哥然後吃霸王餐」、「大嬸是娘阿！只能吞」、「 叫媽媽胖大嬸，是不想回家了吧」、「妳快付錢喔，不然我抱緊處理」。

►生火了！連我媽都用到發光

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