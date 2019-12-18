長期被毆打！7歲童身上留「8公分刀傷」...沮喪曝：還是想待她身邊

▲小天長期被媽媽家暴。（圖／翻攝自陝西都市快報）

記者洪珮瑄／綜合報導

陝西一名7歲男童張小天（化名）在今年11月時，被警方送至西安救助站。據悉，他長期被媽媽家暴，除了身上有多處刀傷外，全身上下也都是被毆打過的痕跡，沒有一處是完整的。不過，男童近日在受訪時卻表示，即使多次被媽媽打，仍然想待在她身邊。

據陝西都市快報報導，小天的母親才20多歲，日前已被拘留，救助站的主任表示，這孩子長期被他母親家暴，從他身上就可以明顯看到。小天坦承，自己的身上的傷痕都是媽媽拿刀割的，「我媽不是故意的，她平常拿菜刀打我，結果不小心劃到了。」

回顧先前，西安大興醫院在今年1月接到通報電話，稱小天因受家庭暴力而需要救治。小天當時身上有多處瘀青，臉部、背部、腿部也全都是外傷，尤其是胸前，還有一道很深的刀割傷口，不過他卻表示，是自己不小心弄傷的。

經過治療，小天的外傷漸漸癒合，胸前的切割傷口也已經縫合。醫生提到，小天胸口部位的傷口長約8公分，非常深，縫了約30多針。

▲▼小天11月被送到醫院治療，身上留有許多被刀劃傷的傷口。（圖／翻攝自華商報）

據悉，小天的爸媽在幾年前就已經離婚，因此他便跟著媽媽在西安生活。不過，小天曾透露，媽媽的脾氣比較暴躁，心情不好的時候就會打他，在他的記憶裡，從5歲開始就經常被媽媽用電線、刀具等物品毆打，剛開始會喊叫、逃跑，但抓回來之後又被打得更兇，最後只好默默忍著。

小天的額頭、脖子、肚子、小腿，全是舊傷，他事後也坦承，「媽媽經常用棍棒打我腿，打到我連路都走不了，越走越痛。」如今，媽媽已被拘留，他近日也感傷表示，自己很想班上的同學，也很想媽媽，「那怕她打我，我也想待在她身邊。」

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