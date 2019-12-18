小二兒期末考快到！心急媽輔導作業「卻教不會」氣炸…一口氣吞7顆安眠藥送醫

▲兒子怎麼教都教不會，媽媽竟氣到吞7顆安眠藥送醫。（示意圖／pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

期末考即將來臨，不少家長為了讓孩子在過年前有個好成績，都會心急地替孩子輔導功課。不過大陸卻有一名許姓媽媽因為兒子怎麼教也教不會，一氣之下竟吞下7顆安眠藥賭氣。醫師接診時傻眼表示，「這樣的事情我還是第一次看到...」所幸媽媽經過催吐和相關治療後已經沒有大礙。

據《武漢晚報》報導，許媽媽說，7歲兒子金金（化名）目前正讀小學二年級，為了不讓他的課業能力落後別人，因此替金金報名了各式各樣的補習班，每天晚上也都會和丈夫輪流幫兒子輔導功課，不過金金的期末考試就快來了，她擔心孩子成績出來不如預期，所以每天都相當焦慮。

報導指出，許媽媽13日晚間教孩子數學作業時，因為講解了超過半個鐘頭，孩子卻仍依舊「不會作答」，所以忍不住對對方發脾氣；不料，7歲兒子竟然還開始頂嘴，兩人便大吵了起來。許媽媽的丈夫聽到後，趕緊安撫兩人情緒，並接手金金的課業輔導。

▼兒子的數學作業讓媽媽相當頭痛。（示意圖／CFP）

離開兒子的書房後，許媽媽越想越氣，竟然拿起平時偶爾服用的安眠藥，一口氣吞下7顆。直到情緒漸漸平復下來，腦袋開始昏昏沉沉，這才感到有些害怕，趕緊要求丈夫將她送到武漢市第四醫院就診。許媽媽說，「我因為跟孩子嘔氣，氣急了所以吞下7顆安眠藥。」

急診科醫師聽到後哭笑不得，趕緊幫許女士進行相關檢查、治療；他表示，這是第一次看到有家長因為輔導作業而服用安眠藥的情況，通常會服用大劑量藥物的病人，大多是情侶、夫妻甚至婆媳間吵架情緒失控所致。

▼媽媽在醫院進行催吐。（圖／翻攝自武漢晚報）

醫師提醒，「安眠藥對中樞神經系統有抑制作用，正常劑量的安眠藥能有效幫助睡眠，但服用過量，則會導致藥物中毒，如果被吸收的藥量超過正常用量的10-20倍，就有可能引起呼吸抑制，嚴重時甚至會致死。」他也說，家長在輔導孩子的過程中，難免又氣又急，不過應該要控制好自己情緒，避免發生不理智行為，不僅傷害身體也會造成關係緊張。

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