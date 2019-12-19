觀落陰「70歲亡母變年輕30歲」　兒轉頭震撼：衣服花色、樣式、紋路全一樣

▲原PO說，當下法師唸完咒，「矇著眼的我眼前一片漆黑，光著腳踏在地板！」（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享透過觀落陰見到逝世的母親，結果有一幕讓他直呼震撼，「母親從頭到尾不言不語，只有點頭、搖頭、微笑！但我卻能感受得到母親的意思…」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團回憶，記得母親過世前的那天下午，自己胸口痛得厲害，隨後接到電話傳來噩耗，當時有點不能自已，在大馬路上崩潰；他在靈前立誓，要為母親吃全素到自己生日那天，希望這吃素半年功德迴向。

請繼續往下閱讀...

原PO說，母親去世後，沒有托夢沒有什麼異常；某天和大哥去祭拜母親，買了幾件燒化的衣服與所需，雖然是紙做的衣服，但他盡可能依照生前母親喜歡的不同樣式、色彩選了幾件還有鞋子。

原PO表示，回家上網無意中看見觀靈術，由於思念與迫切想知道母親過得好不好，在母親離開不到49天，他和跟大哥去觀靈，「感覺冥冥中註定，平時要預約的時間卻意外順利能參與。」

▼原PO分享透過觀靈術見到亡母的景象，「母親過世是70歲，我見到的約莫30到40歲。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「法師唸完咒，矇著眼的我眼前一片漆黑，光著腳踏在地板！」原PO指出，忽然感覺自己像飄在空中往下降，眼前盡是雲霧，「法師帶領我到自己的元辰宮…當在聽到法師唸咒，請神明將母親帶上來會面。」

原PO回憶，「當我還沉醉在當時眼前的景象，一個轉頭，我驚見母親站在我身旁，有一點距離，但清晰可見」；更令他震撼的是，母親身上穿的衣服正是前一天燒化給祂的其中一套，花色、樣式、紋路和鞋子全都一模一樣。

原PO說，母親從頭到尾不言不語，只有點頭、搖頭、微笑，「但我卻能感受得到母親的意思…端詳母親的容貌，發現是年輕時期的祂。母親過世是70歲，我見到的約莫30到40歲。得知一切安好，我也釋懷許多。」他想問有人也有這類的經驗嗎，「表妹曾夢見母親在一個大宅子裡看電視清閒，與我們燒化給祂的房子如出一轍。」

對此，有網友留言，「我很好奇一件事，像版主說的，媽媽過世是70歲，但看到的是30、40歲的容貌。我哥哥癌末過世，過世前面容消瘦，體型也消瘦；但有姐姐看到頭七前哥哥有回家，是健康的樣子跟體格，這是為什麼？」對此，另一人說，「在另一個世界，藥師佛會把祂治好，無病痛。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

►硬要抱孫給親戚看！十月大寶寶全身水泡高燒不治 奶奶冷譏：身體這麼差

►2020星座工作運勢大解析 唐綺陽：第一名將苦盡甘來