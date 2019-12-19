2020星座工作運勢大解析　唐綺陽：第一名將苦盡甘來

圖文／周刊王

2019年眼看著即將結束，大家辛苦一整年一定會想知道明年的運勢如何，該朝什麼方向繼續努力。國師唐綺陽在《女人我最大》預估12星座2020上半年工作運勢，快來看看有沒有你的星座上榜吧！

2020上半年工作蒸蒸日上前3名

TOP3 金牛座

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金牛座2020年將有升官的機會，固執的金牛座在2020年，特別想做自己，有些時候會為了自己的理念而堅持不已，好在身邊有相當賞識金牛的貴人，所以金牛一定要好好把握可以做自己，發揚夢想的時候。

TOP2 魔羯座

苦熬很久的魔羯座，終於在2020年等來工作蒸蒸日上的時機，雖然魔羯有相當好的工作運，但魔羯座最該克服自己的心魔，要是能清除掉自己內心那個自卑、提心吊膽的心魔，2020年一定會是魔羯座發光發熱的一年。

TOP1 雙魚座

恭喜雙魚座，這陣子的辛勞終於被人看見，更有種「苦盡甘來」的感覺，而你的貴人幫助你打開人脈，讓許多人都想和你合作，你的工作機會也會因此多上許多。

2020上半年可能遭逢巨變的前3名

TOP3 雙子座

在2020上半年，率性的雙子座容易因為一時情緒而失去工作，個性狂妄的雙子不能容忍自己在工作上遭到一絲質疑和誤解，所以會衝動的提出離職，然後再豁達的去旅行，直到把身上積蓄都花光，才開始正視現實問題。

TOP2 水瓶座

水瓶座2020年工作量並不會減少，因此不用擔心失去工作，但要小心有可能會面臨收不到錢的窘境、做白工的狀況。除此之外，也要小心工作上容易遇到小人，可能會有談好的工作、合約，卻突然喊卡的情形。因此2020年水瓶座在各方面都要多注意ㄧ些。

TOP1 獅子座

獅子座在2020年將會面臨事業上的劇變，有可能是主動也有可能是被動的，像是想轉換跑道，就是自己主動改變的一種變化；如果是被動，就要小心公司是否會有財務上的危機。另外，不管是哪種轉變，獅子座的人在2020年一定要多加注意健康，才有體力面對職場上的各種變化。

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