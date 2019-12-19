華為手機狂冒陰森照！相簿裡「長髮妹坐鐵軌」刪掉又出現　網：怕她轉過來

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友手機使用華為P30，原本一切正常，沒想到最近相簿裡，莫名出現一張「長髮女坐鐵軌」的背影照，重點是把它刪掉後又跑出來，令他害怕且困擾。但其實，這不是什麼靈異現象，而是一些APP的內建圖片。

男網友在「爆系知識家」發文求救，「最近我華為P30手機一直出現這張照片，刪除完沒多久又會跑出來，重點是我根本沒拍過這種照片啊！請問有人知道是怎麼回事？謝謝。」

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▲這張照片不斷出現在手機相簿裡。（圖／翻攝自爆系知識家）

從截圖畫面中可見，一位黑衣長髮妹子坐在高架鐵軌上，望著前方廣闊湖泊，雖然只是背景照，但她的纖細長白腿讓人直覺聯想，應該是一枚正妹。然而偏紅的特效濾鏡加上不太清晰的畫質，使得這張意境照格外詭異，還莫名有種年代感。

男網友無奈表示，他已經刪掉過3、4次，沒想到照片超頑強，不斷在相簿裡「重生」，就算刪完再去垃圾桶徹底清除也沒用。

有熱心網友猜測，可能是雲端共享或藍芽傳輸的問題。對此，原po搖頭回應，雲端都是自己的東西。也有用過華為的人驚呼，「我以前的手機也會出現這張圖欸！」

▲相片裡並未顯示任何相關資訊。（圖／翻攝自爆系知識家）

另外，po文也莫名染上靈異色彩，不少人，「這是一個關於在22年前的故事，據說這個女孩她...」、「沒娶進門她是不會離開的」、「千里姻緣一線牽吧」、「怕她轉過來」、「過幾天應該有人會託夢給你…請你把手機放回去」。

不過內行們一看，立刻點出問題所在，「看完留言發現3C麻瓜真的很多，單純就APP自動下載一些圖片，相簿設定排除特定資料夾就解決了」、「哈哈這是某個APP下載這暫存資料吧」、「有些APP會下載遊戲或上面看到的照片」、「是不是下載了修圖APP之類的內建照片啊」。

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