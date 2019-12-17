Google相簿添新功能！分享照片直接化身「即時通訊軟體」

▲Google相簿添增新的相片分享功能。（圖／截自Google相簿）

記者王曉敏／綜合報導

Google相簿自今年9月開始陸續添增一系列新功能，如顯示相片回顧的「回憶」功能等，而本月初Google相簿再添一項照片分享功能，使其化身LINE、Messenger等即時通訊軟體，能直接透過App分享相片，更直覺操作也更加簡易。

Google本月初在官方部落格上宣布，在Google相簿中添增新的分享功能。用戶在照片中按下分享按鈕後，便會出現「Send in Google Photo」的區塊，用戶可透過Google帳號將照片分享給對方，整體介面類似於即時通訊軟體，可聊天也可建立群組。

收到相片者也可在對話中回覆照片或評論，並可輕鬆將這些照片與影片儲存在自己的相簿中，而在分享相片及儲存對方相片的過程中，畫質也不會被壓縮。這項新功能目前已於Android、iOS及Web版平台上陸續推出。

▼Google相簿「Send in Google Photo」功能整體介面類似於即時通訊軟體。（圖／Google Blog）

在經歷Hangouts、Allo等一一退場後，Google對於「即時通訊」功能的追尋仍不止步，而這也並非Google首次嘗試在特定App中添增即時通訊功能。事實上，2017年Google就曾嘗試在YouTube的App及網頁版導入「訊息」功能，但用戶使用率並不高，且由於Google逐漸將重心放在留言、貼文及 Stories上，最終該功能於今年9月被Google終止。

科技網站《9to5Google》認為，雖然Google相簿受到使用者廣泛的愛戴，但用戶是否會使用內建的即時通訊功能來分享相片，而非使用其已慣用的其他App來分享則仍要打個問號。

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