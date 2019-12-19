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華為P40明年3月亮相　續採Android系統不搭GMS

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▲▼華為P40渲染圖。（圖／取自Gizmochina）

▲華為P40預計將於明年3月底在法國巴黎發表。（圖／取自Gizmochina）

記者王曉敏／綜合報導

華為宣布將於明年3月底在法國巴黎推出其下一代旗艦機P40系列，華為消費者業務執行長余承東指出，該機款預計將有著「前所未有」的設計，並繼續採用基於Google Android 10的EMUI 10作業系統及華為行動服務（Huawei Mobile Services, HMS），而非GMS（Google Mobile Service）。

近日，華為邀請法國媒體至中國大陸參訪，余承東與媒體會談時透露新一代P系列旗艦機P40、P40 Pro將於明年3月底在法國巴黎發表。余承東指出該機款將有著獨特的設計，更強大的晶片效能及更長的續航力，其相機照片的質量也將進一步提升。

科技網站《GSMArena》推測，屆時華為P40和P40 Pro將隨著麒麟990 5G晶片一同推出，至於麒麟1020晶片則將與Mate 40一同發布。

根據外電消息，華為P40系列機款預計將引入石墨烯電池技術，在不大幅增加體積的情況下增加電池容量，並有助於加快充電速度。外媒指出，該電池容量將有5500mAh，支援50W快充，能在45分鐘內完成充電。

除了電池外，華為P40 Pro預計將配備6.5吋OLED螢幕，螢幕更新率達120Hz，並採用與Mate 30 Pro類似的瀑布式環幕屏。前置雙鏡頭為主鏡頭及超廣角鏡頭，後置5鏡頭則分別為6400萬畫素主鏡頭、2000萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素望遠鏡頭以及微距鏡頭、ToF鏡頭。

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