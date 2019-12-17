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10年來「最夯App」榜單出爐　臉書家族囊括前4名

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▲▼App。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲全球知名手機數據分析公司App Annie最新報告揭露，近10年來下載次數最多的應用程式。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

隨著智慧型手機的發展，社群媒體的影響力也日益擴大，全球知名手機數據分析公司App Annie最新報告揭露，近10年來下載次數最多的應用程式，值得注意的是，榜單前4名皆由臉書及其旗下App包辦，包括臉書、Messenger、WhatsApp及Instagram，而前10名中即有8款為社群、通訊類App。

觀察App Annie發布的報告，縱觀近10年來下載量最大的應用程式，臉書在其中佔據了主導權，通訊及社群媒體是消費是最受用戶喜愛的類別。

▼2010年至2019年下載次數最高App排行。（圖／取自AppAnnie）

▲▼10年來最夯App、手遊排行。（圖／取自AppAnnie）

不過從消費者支出來看，則是串流媒體的天下，Netflix榮獲第一，其它上榜的App還有音樂串流的Pandora及Spotify與影音串流的騰訊視頻、愛奇藝等。而約會軟體Tinder則可說是近10年來最成功的約會App，排行僅次於Netflix位居第二。至於台灣人最喜歡的即時通訊App LINE，則靠者貼圖的吸金力在此榜中位居第四名。

▼2010年至2019年消費者支出最高App排行。（圖／取自AppAnnie）

▲▼10年來最夯App、手遊排行。（圖／取自AppAnnie）

除了社群、串流媒體App外，應用程式市場另一大宗即為遊戲。下載次數前10名的App幾乎都是手遊市場中「元祖級」的存在，前三名分別是跑酷遊戲《Subway Surfers》、寶石方塊遊戲《Candy Crush Saga》及同樣為跑酷遊戲的《Temple Run 2》。據App Annie的說法，《Subway Surfers》在印度相當受歡迎，佔其歷史下載量的15％以上（App Store和Google Play的總和）。

▼2010年至2019年下載次數最高手遊排行。（圖／取自AppAnnie）

▲▼10年來最夯App、手遊排行。（圖／取自AppAnnie）

至於用戶「課金」最高的遊戲App則較多元些，前三名分別為《部落衝突》（Clash of Clans）、《怪物彈珠》（Monster Strike）及《Candy Crush Saga》。玩家對於好遊戲的愛是不會輕易泯滅的，這點從這10年來，《怪物彈珠》、《龍族拼圖》（Puzzle & Dragons）及《Fate/Grand Order》皆佔據課金榜前5名即可看出來。

▼2010年至2019年消費者支出最高手遊排行。（圖／取自AppAnnie）

▲▼10年來最夯App、手遊排行。（圖／取自AppAnnie）

App Annie指出，對於「行動經濟」來說，這10年是飛速增長的時期。預計今年下載量增長5％和消費者支出的15％增長的情況，將在明年繼續下去。

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