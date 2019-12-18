台東農特產品開創新通路　18日起全家便利商店網路App開賣

▲▼台東優質農特產品及伴手禮，總計有72項產品在全家便利商店網路App上架開賣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

「哇！在全家便利商店網路App也可以買的到台東農特產品」，18日起台東優質農特產品及伴手禮，總計有72項產品在全家便利商店網路App上架開賣。

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台東縣工商發展投資策進會表示，今年8月初饒慶鈴縣長特別邀請全家便利商店副本部長林志清、會員暨電商推廣部黃世杰部長及行銷、網路部門資深經理等一行五人來台東考察、參訪畜牧場、茶園、植物園、農特產、伴手禮館等，使其充分感受台東的好山好水好人情，與認識台東在地的好產品。

在二天的參訪行程裡，首站邀請小農業者至台東縣農產公司與全家商店座談，推薦小農商品在全家通路所設立台東專區上架；隨後並參訪了木鱉果園、茶園、有機農場、原生應用植物園、牧場、創意料理及伴手禮店等；在滿滿的行程裡，親自到達各產地推薦各種優質產品給全家便利商店的決策者，期能成功上架商品或成為全家即時產品食材選項。

▲全家便利商店人員到台東實地考察。

參訪結束後，經過四個月的選品、拍照、錄影，全家便利商店終於選定原生應用植物園、七里坡公司、聖果蜜多、雲洲農園、福臨畜牧場、源天然農業及福和成餅店等72項產品在網路App上架開賣。林志清副本部長表示，這只是初步的選擇，未來會上架更多台東優質農特產品並推薦到全家便利商店店長銷售群組中，及未來新年年菜選項等，以開拓更廣的銷售通路。

台東縣工策會總幹事楊珍琪也指出，全家便利商店網路上架開賣，是繼成功打開北京華圃、香港City Super、一田超市等通路後，再一次獲得的成果，縣府各單位會更努力，積極為農民、小農業者拓展商業通路。

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