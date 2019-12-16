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16年婚鞋「底部碎成瀝青」　她驚：環保得很徹底...業者一看材質：超不推

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▲16年婚鞋一開「底部碎成瀝青」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲真的蠻像瀝青。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨天打開塵封已久的婚鞋，赫然發現環保材質的鞋底，已經徹底分解成碎屑，看起來就像瀝青一樣。po文勾起許多人妻的回憶，紛紛翻找出曾經的戰鞋，有的依舊完好，但不少人婚鞋的現狀和原po有得拚。

女網友在爆怨公社po出照片，直呼「打開鞋盒，還以為是瀝青咧！」只見這雙擁有16年歷史的婚鞋，其淡粉色的表面仍完好如初，也能看見光澤，但周圍卻積滿黑色碎屑。

請繼續往下閱讀...

原來，這雙鞋的底部是環保材質，所以擺放多時的下場，就是碎成一片，而原po也迅速處理，將碎屑倒出來丟垃圾桶，同時不禁笑虧，就是沒機會穿它，才會一直放鞋盒裡，「如今環保得很徹底」。

▲鞋店,鞋子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

許多買過環保材質鞋底的網友心有戚戚焉；另外，不少人妻也被勾起回憶，「我的放10年，今年也發現變這樣」、「我的有6年了，我再等等看4年會不會一樣」、「我大概第7年就丟了，就算狀況好像還很好，腳也長大了」、「經版主提醒...12年了，又想起它，連鞋盒上面的購買日期也很清楚，好笑的是條碼跟價格都還在」、「我也來看看放了7年、實際8年的婚鞋」。

值得一提的是，所謂的環保鞋底其實就是PU材質，雖然能自然分解，但為人詬病的是，穿沒多久或放在那一段時間，就自行分解了。

同時，也有業者認為，PU反而會造成生態危機，其一是它不易分解；再來是PU燃燒時，會產生有毒物質；另外，那些碎屑也很有可能被小動物誤食。

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