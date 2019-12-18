全家便利商店網路App　台東農特產品上架

▲饒慶鈴特別邀請全家便利商店副本部長林志清及行銷、網路部門資深經理等一行5人來台東考察。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

在全家便利商店網路App也可以買的到台東農特產品，為積極推廣台東優質農特產品及伴手禮多元行銷管道，縣長饒慶鈴邀集國內知名超商業者-全家便利商店相關主管到台東考察及參訪，現獲得佳音，有72項台東農特產品於18日起在全家便利商店網路App上架開賣。

▼台東農特產品在全家便利商店網路App中上架。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東縣工商發展投資策進會表示：今年8月初縣長饒慶鈴特別邀請全家便利商店副本部長林志清、會員暨電商推廣部黃世杰部長及行銷、網路部門資深經理等一行5人來台東考察、參訪畜牧場、茶園、植物園、農特產、伴手禮館等，使其充分感受台東的好山好水好人情，與認識台東在地的好產品。

在2天的參訪行程裡，首站邀請小農業者至台東縣農產公司與全家商店座談，推薦小農商品在全家通路所設立台東專區上架；隨後並參訪了木鱉果園、茶園、有機農場、原生應用植物園、牧場、創意料理及伴手禮店等；在滿滿的行程裡，親自到達各產地推薦各種優質產品給全家便利商店的決策者，期能成功上架商品或成為全家即時產品食材選項。

參訪結束後，經過4個月的選品、拍照、錄影，全家便利商店終於在今日選定原生應用植物園、七里坡公司、福臨畜牧場及福和成餅店等店家的72項產品在網路App上架開賣。未來會上架更多台東優質農特產品並推薦到全家便利商店店長銷售群組中，及未來年菜選項等，以開拓更廣的銷售通路。

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