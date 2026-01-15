「世界蟑螂特展」在宜蘭展出！一票嚇到：有人會想去嗎

▲蘭陽動植物王國舉辦蟑螂特展。（圖／翻攝自Facebook／蘭陽動植物王國）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人最害怕的生物就是蟑螂，但也有些人是喜歡的，甚至對於各種品種都很感興趣。「蘭陽動植物王國」就針對蟑螂開了一個特展，並提到有些蟑螂的身價是「一台摩托車的價格」。不過展覽資訊曝光後，卻也讓不少網友忍不住直呼「到底有人會想去嗎」、「帶著你的蟑螂展離開銀河系」。

蘭陽動植物王國舉辦「世界蟑螂特展」

「蘭陽動植物王國」日前在臉書粉專上貼出2026特別企劃，原來是他們要舉辦「世界蟑螂特展」。粉專指出，蟑螂的品種有很多，有森林裡的綠寶石，也有身價驚人的夢幻品種，其中就有一種是「一台摩托車的價格」。

「蘭陽動植物王國」也透過Threads表示，他們展示的蟑螂都是不會飛的，但可能會「發出聲音」，歡迎大家來跟蟑螂對話，不知道世界蟑螂展能否成為2026年春季，台灣最可怕、最噁心的特展？

不少網友表示害怕 也有些人很想去看展

消息曝光後，網友們紛紛回應，「我不確定這是一個有社會共識的特展」、「主辦是不是有反社會人格」、「為什麼要有這種展」、「連宣傳圖都不敢點開」、「即刻起，宜蘭是一個國家，請遠離台灣本島」。也有網友表示，「有些品種的蟑螂也是很可愛的」、「我好想去看，有的大蟑螂蠻可愛的，不要是台灣常見那種就好」、「我一定到」。

還有網友拋問，「會不會沒有關好，各種蟑螂都逃脫出來，開始在台灣繁殖各式各樣的蟑螂？」蘭陽動植物王國則說，「別擔心一定都有關好！！請相信我們關蟑螂的能力以及決心」。

