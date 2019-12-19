科技LED背包加入選戰　炫光吸睛更勝傳統招牌旗幟

▲能重複使用又炫光吸睛的科技LED背包加入選戰。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

選戰進入最後倒數計時關頭，所有候選人都希望抓住選民眼光，增加個人曝光度；新竹縣第二選區立委候選人林思銘把握地方企盼升級「AI智慧科技城市」特性，引進LED背包加入選戰，無論輸入文字或是圖案，背包上的LED面板都可一一顯示，炫光繽紛、吸睛效果更勝傳統招牌旗幟，重點是還能夠重複使用，非常環保不浪費。

▲LED可變化多種文字或圖案，達到宣傳效果。



選戰期間，各陣營總是盡出奇招，林思銘競選團隊則是拔得頭籌，在大新竹地區率先採用LED背包作為奇兵利器，讓五彩繽紛的文宣圖案成功吸引目光；無論是白天黑夜，都能讓選民眼睛為之一亮，迅速打動人心。

林思銘指出，時代在進步，選舉形態也要與時俱進，此次文宣採用創新科技的LED背包也是一種新嘗試，只要輸入文字、圖樣，就可以在背包的LED面板上顯示出來，展示個人特色，而且能夠適時的更新置換，經濟又實用；相信可以逐步取代過去的傳統的旗幟、招牌，為環保選舉寫下新頁。

▲可重複使用的LED包。

競辦總發言人朱健銘表示：過去有其他候選人打造「行動燈箱」成功吸睛，但現在科技產品越來越輕便，只要LED背包上身，隨時隨地就成為最佳的活招牌；之前還有網友在捷運上看到有人坐在博愛座上，直接以背包秀出：「林祖罵腳痛！」字樣，不用開口就解釋了自己坐博愛座的苦衷，成為另類溝通工具。

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