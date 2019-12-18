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桃園31年後達300萬人！都會區捷運路網推動　分3期12條路線

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▲桃園都會區捷運系統路網

▲桃園捷運工程局於市政會議中，提出「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」及「綠線延伸線大溪辦理情形」專題報告。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦18日於市政會議中指出，桃園市人口呈穩定成長，預計31年後達300萬人，市府延續「三心六線」目標，研議辦理為期30年的「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」，將分3期推動，以三角蛛型路網規劃12條路線，增加路徑選擇及轉乘站點，未來捷運網將涵蓋桃園各區，營造共同生活圈。

▲桃園都會區捷運系統路網

▲桃園市人口31年將達300萬人，市府研議辦理為期30年的「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」。（圖／市府提供）

鄭文燦18日在市政會議中，聽取捷運工程局「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」及「綠線延伸線大溪辦理情形」專題報告後，做出上述表示。鄭文燦指出，桃園都會區捷運系統發展計畫，捷運局將在2020年上旬舉辦地方說明會，彙整各方意見後，再提案至交通部審議，期待於2020年可以獲得交通部審議備查，後續依分期發展計畫逐步推動第二階捷運路網。

▲桃園都會區捷運系統路網

▲捷運工程局局長陳文德提出「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」及「綠線延伸線大溪辦理情形」專題報告。（圖／市府提供）

「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至大溪暨周邊土地整合發展可行性研究」計畫將併同本市路網計畫提送中央審議爭取核定，預計明（2020）年初完成報告書報送中央審查，爭取2021年核定通過，希望可行性通過後2年核定綜合規劃報告書，並以綜合規劃報告書核定後7年完成全線通車為目標。

「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至大溪暨周邊土地整合發展可行性研究」計畫，目前已完成期末報告初稿，路線自八德區捷運綠線G01起向南經建德路、八德區非都市土地、埔頂路二段路廊，端點位於大溪區埔頂轉運站，採全線高架形式，規劃新增3座車站，全長約4.4公里，總工程經費約119.25億元。

捷運局長陳文德表示，捷運路網是依據國土計畫、交通瓶頸、旅運需求、人口密度等進行整體規劃，整體路網分期發展願景，第一期為捷運機場線、綠線、棕線、三鶯線延伸八德、綠線延伸中壢及鐵路地下化等「三心六線」路網，完成後車站800公尺範圍服務人口覆蓋率達44%、服務131萬人；第二期為桃園青埔、林口龜山、桃園中壢平鎮、綜線延伸市區段、平鎮龍潭線、綠線延伸大溪等六條路線，合計60.2公里，完成後車站800公尺範圍服務人口覆蓋率達60%、服務181萬人。

陳局長也說，第三期為大園觀音（大園段）、桃園航空城、中壢新屋（中壢段）、桃園蘆竹竹圍、內壢宋屋楊梅（內壢段）、大溪龍潭等六條路線，合計57.1公里，完成後車站800公尺範圍服務人口覆蓋率達66%、服務200萬人；第四期為大園觀音（觀音段）、中壢新屋（新屋段）、內壢宋屋楊梅（楊梅段）等三條路線，合計22.4公里，完成後車站800公尺範圍服務人口覆蓋率達70%、服務210萬人，未來將於交通部審議核備後視捷運建設經費分期推動，逐步落實捷運網絡願景。

陳文德指出，「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至大溪暨周邊土地整合發展可行性研究」計畫以「優質居住環境」為規劃導向，結合雙軌生活社區、新興產業城鎮、綠意健康社區及轉運服務商圈為主要土地開發構想，亦利用交通攔截圈概念，採公共運輸方式引導、分散民眾前往老街、慈湖及復興區等地之旅運需求，減輕當地交通壓力。

陳局長說明，「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至大溪暨周邊土地整合發展可行性研究」計畫在運量預測上，往來旅次預估平日每日25,020人次、尖峰運量每小時3,530人次，假日更可達每日37,560人次、尖峰運量每小時4,610人次；經濟效益方面，益本比為1.19，具經濟可行性；財務效益評估則以「TOD土地開發效益」、「增額容積」、「租稅增額融資」等財務挹注方式估算，營運收支比為1.02，具財務可行性。

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