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【桃園發光】年輕人優生樂養！一行政區一親子館　桃園好幸福

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▲一生活圈一親子館，桃園生養好幸福。（圖／桃園市政府提供）

▲打造桃園成為一座「優生樂養」的友善城市，預計未來將設置達30處親子館。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園自升格直轄市以來，人口激增、公共建設需求大幅提高。為打造親子共學、共遊與互動的友善空間，市府目前已於全市各區陸續設置14處親子館，預計未來將設置達30處親子館，提供桃園市0至6歲的學齡前幼兒，多元學習發展環境，並增進幼兒照顧者的親職功能，打造桃園成為一座「優生樂養」的友善城市▲一生活圈一親子館，桃園生養好幸福。（圖／桃園市政府提供）

▲利用親子館內多功能教室，認識八德在地地景。（圖／桃園市政府提供）

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市長鄭文燦指出，親子館是以家庭為中心的場域，提供育有嬰幼兒的家庭一個近便、專業、整合性高、免費且完整的照顧資源。市府目前在桃園、中壢、平鎮、楊梅、大園、八德、新屋、觀音及大溪各區，加上今年年底於蘆竹二號社會住宅開辦的蘆竹親子館，陸續完成設置14處親子館。▲一生活圈一親子館，桃園生養好幸福。（圖／桃園市政府提供）

▲親子館親子閱讀區。▼楊梅親子館以富岡最具代表性的巴洛克風格洋樓外貌，打造小店舖。（圖／桃園市政府提供)  ▲一生活圈一親子館，桃園生養好幸福。（圖／桃園市政府提供）

另外，為落實在地化的親子服務據點，市府以人口數及生活圈為規劃基礎，希望能普設親子館，讓民眾感受到在地、便利的親子服務，預計未來將設置達30處親子館。▲一生活圈一親子館，桃園生養好幸福。（圖／桃園市政府提供）

▲寶寶爬行學步區。▼多功能教室。（圖／桃園市政府提供）▲一生活圈一親子館，桃園生養好幸福。（圖／桃園市政府提供）

桃園是多元族群及多元文化匯集的城市，因此桃園的親子館亦各具特色。例如「桃園親子館」有隨著主題更換的學習體驗區以及親子廚房活動，透過課程設計，讓幼童學習懂得珍惜食物；「中壢五權親子館」設有擬真的「交通安全區」，傳遞幼兒交通安全重要觀念，並有全市首創的「居家安全展示區」，以實際的居家環境擺設，協助家長、保母及專業照顧者一同「打造安全家」。▲一生活圈一親子館，桃園生養好幸福。（圖／桃園市政府提供）

▲▼「平鎮親子館」館內有一座大型木造溜滑梯，更有孩子喜愛的木球池及許多木育玩具，培養孩子的美感。（圖／桃園市政府提供）
▲一生活圈一親子館，桃園生養好幸福。（圖／桃園市政府提供）

「平鎮親子館」館內有一座大型木造溜滑梯，更有孩子喜愛的木球池及許多木育玩具，可以培養孩子的美感，芳香的味道與溫潤的觸感，更有助於情緒的穩定和學習；「楊梅親子館」則以楊梅的在地文化為主題，打造饒富文化特色的親子共樂空間，館內特製3張玩火車的長方桌，象徵楊梅的三個火車站，也以富岡最具代表性的巴洛克風格洋樓的外貌，打造小店舖。

▲一生活圈一親子館，桃園生養好幸福。（圖／桃園市政府提供）

▲「桃園親子館」親子廚房活動。（圖／桃園市政府提供）

據統計，目前育有嬰幼兒的家庭有超過85%以上在家自行照顧，而台灣現行的家庭組織型態多以核心家庭為主，居住空間坪數有限，考量嬰幼兒身心發展，且需要多元環境提供刺激，一般圖書館、文化中心或百貨公司商場的遊樂設施多以學齡兒童為服務對象，專屬於3歲以下幼兒之活動空間更是有限。▲一生活圈一親子館，桃園生養好幸福。（圖／桃園市政府提供）

▲「中壢五權親子館」設有擬真的「交通安全區」，傳遞幼兒交通安全重要觀念。（圖／桃園市政府提供）

考量到嬰幼兒之需求，桃園也積極打造免費專屬嬰幼兒活動空間，期增進家長與孩子的互動並刺激幼兒發展。館內配有專業的托育及社工人員，可以提供民眾托育諮詢、兒童發展篩檢、親職教育課程、嬰幼兒活動課程等具整合性的育兒服務，希冀透過親子館空間，教導家長如何與孩子互動，讓親子在館內共學共玩，減緩家長照顧壓力，以支持家庭育兒。

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