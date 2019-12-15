國道1號增設楊梅休息站　林佳龍：交通建設「以人為本」

▲國道1號楊梅休息站新建工程開工動土。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國道1號在桃園境內，又增設一處休息站。交通部高速公路局考量國道1號南下，自汐五高架至五楊高架沿線，近60公里間車輛停靠休息及如廁需求，於南下楊梅收費站舊址辦理「國道1號楊梅休息站新建工程」，15日舉行開工動土，總工程費2億7,350萬元，預計2022年初完工，以提供國道用路人更貼心的服務。

▲林佳龍、鄭文燦討論桃園交通建設。（圖／市府提供）

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交通部長林佳龍出席開工典禮表示，交通部以「人本交通」作為建設願景，期望「與民同行、連結共好」，站在人民的角度思考民生交通需要。中央以國道基金挹注經費，除致力建設國道高速公路系統以外，也積極將原有舊收費站活化利用，例如規劃將楊梅收費站舊址改建為休息站，湖口休息站亦打通北向便道，以利尖峰期間車輛分流。

▲「國道1號楊梅休息站新建工程」說明。▼楊梅收費站舊址轉型為楊梅休息站。（圖／市府提供）

另外，交通部更宣布將造橋收費站改為交流道，有效改善桃竹苗地區交通壅塞，以人為本提升國道服務品質。市長鄭文燦感謝交通部大力支持桃園交通建設指出，楊梅收費站舊址轉型為楊梅休息站，將方便車輛停靠休息及災害救護工作，楊梅有美麗的茶鄉景點，交通部在楊梅地區規劃多項交通建設，對楊梅的產業發展、都市成長都有極大助益，希望交通部持續努力建設桃園，市府也將給予最大的支持。

包括立委陳賴素美、鄭寶清、交通部長林佳龍、交通部高速公路局長趙興華、市議員李家興、涂權吉、鄭淑方、市府交通局長劉慶豐、楊梅區長羅國裕等均一同出席活動。

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