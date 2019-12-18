韓國瑜稱「我來日不多了…」　宋楚瑜笑回：希望你好好保重身體！

記者袁茵／台北報導

2020年總統大選政見發表會18日登場，針對國民黨總統候選人韓國瑜表示，自己來日不多了，親民黨總統候選人宋楚瑜受訪時笑稱，「我只希望他好好保重身體」。





▲2020總統政見發表會，宋楚瑜聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

被問到經歷一小時半的交鋒，給自己打幾分？宋楚瑜說，今天再次參加總統選舉政見發表會，有更深的感受，作為一個台灣人的驕傲，台灣能有這樣的民主，公開電視發表不同意見，且大家都能相互尊重。

宋楚瑜認為，今天前來政見發表會的三個人都盡心盡力做好相當準備，不論是文字或圖表，感覺的到大家都很盡力，而且同仁也告訴他，他不用準備怎麼打民進黨弊端，因為國民黨一定會好好準備好，也相信蔡英文會講很多政績，「我了解大家都在發揮自己的長處，這就是我們台灣民主價值，讓我們大家都要能珍惜。」

至於他在第三輪發言時，要韓國瑜「這麼關心高雄，留高雄就好」，加上韓國瑜也說他年紀不大來日不多，是不是好好著墨在高雄市就好？對此，宋楚瑜僅強調，「我希望他好好保重身體」。

另外，宋楚瑜也提及12月21日挺韓、罷韓大遊行，這是他非常關心的事情，「希望天佑台灣！」過去從沒有在選舉裡面，台灣有惡質的流血事件，希望兩黨候選人好好運用影響力，因為父母官沒有假期，好好維護、不要出事情，「天佑台灣，我們好好努力」。

最後，宋楚瑜呼籲，台灣每個人都要參政權利，今天要選的不是只會開空頭支票，而是要選 一個會做事、有執行力的人，重新找回台灣人自信驕傲。

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