大馬前首相納吉將在清真寺發毒誓：沒有下令殺死沙麗布

▲馬來西亞前首相納吉因涉嫌「一馬基金」貪汙案受審，圖為他離開吉隆坡法院時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)周三(18日)在推特發文表示，本周五(20日)將前往清真寺祈禱，並且會當場發誓沒有指使一名被判死的員警謀殺蒙古女模沙麗布(Altantuya Shaariibuu)。

新加坡《聯合早報》周三報導，納吉同一天在推特發文稱，周五他會前往吉隆玻的占美清真寺祈禱後發誓。根據伊斯蘭教習俗，信徒針對特定事件發誓，意味著「懇求真主懲戒真正犯錯者」。

《南華早報》報導，馬來西亞死刑犯阿茲拉(Azilah Hadri)周一表示，2006年他殺害蒙古女模沙麗布，是受納吉指使。這是該案發生以來，首度有涉案者公開指證納吉本人涉案。

2006年，沙麗布在吉隆玻附近的一處森林中被槍殺。她的屍體後來被軍用級炸藥C4炸得粉碎。2015年，原為馬來西亞員警的阿茲拉因為殺害沙麗布罪名成立，被判處死刑。

納吉的代表律師沙菲稱阿茲拉的指控「滑稽可笑」，更指控阿茲拉曾於今年2月被帶出監獄去見一位「極為重要的人物」，違反相關規定，暗示此案背後有陰謀。

《聯合早報》報導，馬來西亞監獄當局周三否認了沙菲的說法，並表示阿茲拉最後一次被帶出監獄，是在2015年4月15日，當時他被帶到雪邦地院出席應訊。之後就不曾踏出過監獄。

另外該報之前報導，在2018年率領執政聯盟「國民陣線」在國會大選中落敗的納吉被指控捲入「一馬基金」(1MDB)貪腐案，非法收取4200萬林吉特 (約3.4億元新台幣)。

去年7月，納吉首度因「一馬」案被起訴，如果罪名成立，他將面臨巨額罰款以及15至20年不等的徒刑。目前納吉被指控的罪名累計超過40項，大多跟「一馬公司」相關，但他全都否認。