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涉謀殺蒙古女模　特警願指證大馬前首相納吉是主謀

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▲在馬來西亞神秘遇害的蒙古模特兒兼譯沙麗布 。（圖／翻攝自網路）

在馬來西亞遭謀殺毀屍的蒙古女模特兒兼翻譯沙麗布 。(圖／翻攝自網路）

國際中心／綜合報導

馬來西亞一名特警10年前被控謀殺蒙古女模兼翻譯阿坦圖雅․沙麗布(Altantuya Shariibuu)罪名成立，被判死刑。後來他潛逃到澳洲，並企圖翻案。 大馬媒體報導，該名特警稍早前曾向當局提交宣誓聲明，指證是當時擔任首相的納吉(Najib Razak)命令他殺人滅口。

網路媒體「今日大馬」(Malaysiakini)周一(16日)報導，現年43歲的前特警阿茲拉(Azilah Hadri)在10月17日提交的宣誓聲明中，指2006年時納吉要求他跟另一名特警西魯(Sirul Azhar Umar)謀殺蒙古女模沙麗布，當時納吉一邊說還一邊比出「割喉」的手勢。

阿茲拉說，當時他問納吉為何要殺她，後者稱沙麗布是外國間諜，威脅國家安全，吩咐他槍殺對方後再用C4炸藥將屍體炸得粉碎，不要留下任何痕跡。

阿茲拉與西魯在2009年被控謀殺罪名成立。他在2014年棄保潛逃至澳洲尋求庇護，目前被關押在澳洲的羈留中心。 他透露當年庭審時很多證據都遭到有心人士阻止呈堂，他願意指證主謀納吉，並公開這些證據。他認為自己遭到納吉出賣，因此決定要把真相公諸於世。

大馬媒體之前報導，沙麗布是納吉前國防顧問巴金達(Abdul Razak Baginda)的情婦。反對派人士懷疑沙麗布遇害，原因涉及納吉擔任國防部長期間的一宗軍售回扣案。當年，在巴金達仲介下，馬來西亞採購了兩艘法國潛艇。其後潛艇製造商給了巴金達共1.3億美元(約36億元新台幣)回扣，但這筆回扣很可能跟納吉有關。

而沙麗布在當年的軍售談判中擔任翻譯。後來，沙麗布勒索巴達金，要求50萬美元(約1500萬元新台幣)的「封口費」，因此引發殺機。

馬來西亞現任首相馬哈迪上台後，宣布重新調查多宗重大案件，其中之一即是沙麗布被謀殺一案。

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除了「一馬基金」弊案之外，前首相納吉被懷疑涉及12年前一名蒙古模特兒被謀殺的案件，最近在馬來西亞再度被重提起。有報導指出，蒙古總統巴特圖勒嘎(Khaltmaagiin Battulga) 上周致函馬來西亞新任首相馬哈迪，要求重啟調查此案，找出真兇。

關鍵字：

沙麗布

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