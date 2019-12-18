交往3個月！17歲女驚見男友家「藏情趣用品」...一翻手機嚇傻　全是女裝照

▲女孩在男友家裡發現高跟鞋、假髮等女性物品。（圖／翻攝自看看新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇揚州一名17歲女孩小王（化名）與20歲男友阿木（化名）已交往3個月，不過，她近日卻在對方家中發現許多奇怪的東西，除了有情趣用品之外，還有假髮、高跟鞋等。事後，她心生懷疑，決定偷翻男友的手機，沒想到發現許多穿女裝的照片，瞬間嚇歪。

綜合陸媒報導，小王平時在學校的成績不太好，只好半工半讀，來培養職場能力。這段期間，她透過抖音認識了一名20幾歲的廣東男孩阿木，在聊天的過程中，她發現對方也喜歡養貓，加上每次聊天都很愉快，覺得兩人十分合得來，便決定交往看看。

交往了3個月，小王近日到男友家時，竟發現家中竟有情趣用品、假髮、高跟鞋等女性用品，當下立刻質問對方。阿木當時向小王解釋，「那些東西都是前女友留下來的」。

▲小王在手機和電腦裡，發現許多男友「男扮女裝」的照片。

據悉，小王當時心生懷疑，卻還是選擇對方，沒想到後來又在男友的手機裡發現許多女生的照片，而且畫面中的人跟阿木簡直一模一樣，但阿木當時卻極力否認。事後，小王偷偷聯繫了阿木的前女友才得知，原來男友有「男扮女裝」的嗜好，讓她相當震驚。

在知道真相後，小王又悄悄打開阿木的電腦，果真搜出一堆「男扮女裝」的照片和影片，她當下氣得向對方提出分手。她表示，男友男扮女裝是「異裝癖」，「他就是一直在欺騙我，讓我感到憤怒又噁心。」

據報導，阿木事後解釋，自己和小王戀愛後，就再也沒拍過角色扮演的女裝照。此外，他得知小王擅自翻閱自己電腦裡的私密照片後，憤怒地報了案；不過，律師表示，「異裝癖」屬個人隱私，其行為並不違法，而小王不應貿然公開相關照片，建議雙方協商解決感情矛盾。