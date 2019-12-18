　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

送保鮮盒遭約談　邱靖雅反擊：有本事，請去動有錢有勢的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲竹縣邱靖雅助理遭約談　臉書反擊：有本事，請去動有錢有勢的。（圖／翻攝邱靖雅臉書）

▲邱靖雅在臉書砲轟，「與其來捉我這種沒錢的，有本事，請去動有錢有勢的！全世界都知道，在這個選區，最有能力做出大事的是哪些人」！（圖／翻攝邱靖雅臉書）

記者陳凱力／新竹報導

距離2020大選剩下24天，新竹縣第2選區候選人邱靖雅在抽號次前於臉書澄清助理遭約談一事，她說，因為社區舉辦摸彩活動，因此提供5-10個摸彩品，隨機由主辦單位摸彩，並非限定特定人士，也無任何對價關係，除了否認賄選之嫌也將炮火轉攻，「與其來捉我這種沒錢的，有本事，請去動有錢有勢的！全世界都知道，在這個選區，最有能力做出大事的是哪些人」！

▲竹縣邱靖雅助理遭約談　臉書反擊：有本事，請去動有錢有勢的。（圖／翻攝邱靖雅臉書）

▲新竹地檢署接獲民眾檢舉，邱靖雅因廟會慶典贈送玻璃保鮮盒，被懷疑有賄選之嫌。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹地檢署接獲民眾檢舉，新竹縣第2選區立委候選人邱靖雅因廟會慶典贈送玻璃保鮮盒，被懷疑有賄選之嫌。地檢署檢察官沈郁智指揮新竹縣政府警察局刑事警察大隊、法務部調查局新竹縣調查站持續蒐證後，於12 月 18 日傳喚鍾姓助理等10人到案說明並提出玻璃製保鮮禮盒供查證，全案現仍持續調查相關證據以釐清始末。

新竹地檢署表示，距本次總統副總統、立法委員選舉投票日僅餘 24天，竹檢迄今已受理各類情資 64 件，其中，已執行選舉賭盤計 7 案，共拘提 1 人、搜索 8 處、交保 3 人；另針對金錢、暴力等外力干涉選舉之情資，本署亦本
著「有聞必查」、「有據必辦」之嚴正態度，積極查賄，以達到淨化選風、選賢與能之目的。

而邱靖雅也在臉書回應，一早收到大禮！我決定自己先公開（我是當事人，不存在不公開的問題），免得又不知道被寫成什麼！我的助理被約談，聽說是因為100元的玻璃餐盒摸彩品，我們因為社區或是協會舉辦摸彩活動，提供5-10個摸彩品，隨機由主辦單位摸彩，非限定特定人士，無任何對價關係，署名皆為新竹縣議員邱靖雅。

邱靖雅火力全開，砲轟「我真的覺得與其來捉我這種沒錢的，有本事，請去動有錢有勢的！全世界都知道，在這個選區，最有能力做出大事的是哪些人！」

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密　

►「通靈校長」涉斂財！點鈔機6小時點完1.1億現金　戶頭還有1.2億遭凍結

►軟夫20年靠老婆吃穿　她月薪2萬養全家！心寒妻淚求休夫判准

►全裸小模外拍「主動情境diy」　工程師「被動式配合」慘遇恐怖暗示

ET快訊
34G辣模身分起底！廁所引爆瓦斯全身嚴重灼傷　吐10年病史：
捷克論壇G奶Show Girl心情不好　點燃瓦斯引氣爆「炸全
波特王合作陸方超霸氣合約曝！拒上陸綜「死守底線」：一開始就沒
高以翔女友PO新房照！「裝潢全是他最愛」網淚崩：是你們新家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新莊骨董店好熱鬧　客人都開雙B提現金袋...警監控真相大白

隨機攔小黃開往偏僻山區　恐怖男猛砍運將3刀判刑8年

獨／「共享女友」2300元秒脫單！18正妹「任選不設限」...魯蛇狂喊：我都要

醫學系女縱火燒死父一審判12年　理由曝光！母弟原諒請求輕判

防境外資金介入選舉　全台警掃地下匯兌！逮192人金流逾33億

判馬無罪法官遭約談　劍青檢改怒批陳師孟「濫權違憲惡行非首見」

知名羽球選手「撿屍人妻」辯「忘了」　女控：下體有被異物侵入

金融機構防搶演練超逼真　瑞芳警出動空拍機陸空夾擊！民眾驚呼連連

送保鮮盒遭約談　邱靖雅反擊：有本事，請去動有錢有勢的

快訊／高雄男子燒成焦屍！倒臥樓梯間全身發黑亡　鄰居聽到警鈴嚇壞

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

新莊骨董店好熱鬧　客人都開雙B提現金袋...警監控真相大白

隨機攔小黃開往偏僻山區　恐怖男猛砍運將3刀判刑8年

獨／「共享女友」2300元秒脫單！18正妹「任選不設限」...魯蛇狂喊：我都要

醫學系女縱火燒死父一審判12年　理由曝光！母弟原諒請求輕判

防境外資金介入選舉　全台警掃地下匯兌！逮192人金流逾33億

判馬無罪法官遭約談　劍青檢改怒批陳師孟「濫權違憲惡行非首見」

知名羽球選手「撿屍人妻」辯「忘了」　女控：下體有被異物侵入

金融機構防搶演練超逼真　瑞芳警出動空拍機陸空夾擊！民眾驚呼連連

送保鮮盒遭約談　邱靖雅反擊：有本事，請去動有錢有勢的

快訊／高雄男子燒成焦屍！倒臥樓梯間全身發黑亡　鄰居聽到警鈴嚇壞

新莊骨董店好熱鬧　客人都開雙B提現金袋...警監控真相大白

新竹縣立委大選　2選區情勢未明！選民坐等三角督結果

安心過好年！勞工紓困貸款申請　週五開跑　每人最高可貸10萬元

上班族沒時間打掃家裡一團亂　家事女王3招麻煩省一半

iPhone SE 2外觀再曝：放回耳機孔、搭配夜幕綠

涉謀殺蒙古女模　特警願指證大馬前首相納吉是主謀

鍾文榮／搶香灰搞文創，開展「靈力經濟」

隨機攔小黃開往偏僻山區　恐怖男猛砍運將3刀判刑8年

樂滿地花園復育有成　老幼共融歡度佳節

宜蘭立委選戰6搶1　藍分裂綠團結有利陳歐珀拚連任

社會熱門新聞

情慾按摩師「內子宮紓壓」　空姐組團朝聖

他騎車被攔！手伸褲內「挖糞砸警」警臉上熱熱的

重機男遭撞死　前妻秒提離婚無效求償

台中貨車撞腳踏車　國中女無生命跡象

汐止遊覽車轉彎輾壓過馬路少女

和男網友約摩鐵辦手機門號　女大生踏出浴室傻眼了

新竹富商薇閣床戰人妻「250萬飛了」　正宮扳回一城

張安樂現身作證！求蔡英文放兒生路

G奶「JKF」女郎心情不好　點瓦斯引氣爆「炸全身」

綠帽夫放生愛妻　竟讓小王逆轉脫罪

涉助陸客非法來台　白狼媳婦交保25萬

無照兒違規70次　爸收35萬罰單嚇傻

法鬥走失闖警局　警照料1個月終遇失主

騎士罵三字經貨車駕駛亮槍嗆聲

更多熱門

相關新聞

1221挺韓遊行流程公布！韓國瑜將全程參與

1221挺韓遊行流程公布！韓國瑜將全程參與

韓國瑜競選辦公室18日舉辦「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行記者會」，正式公布遊行的流程，整趟遊行將以6首歌串聯，競辦表示活動當天將會有立委候選人及高市府團隊和高市議會上台致詞，而總統候選人韓國瑜也將全程參與。

台中二選區顏寬恒組織強　陳柏惟聲量高

台中二選區顏寬恒組織強　陳柏惟聲量高

「新北第6選區」4候選人抽籤號次公布

「新北第6選區」4候選人抽籤號次公布

首場政見會晚間登場　時力提7問

首場政見會晚間登場　時力提7問

關鍵字：

2020大選2020新竹縣立委邱靖雅

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

快找自己的鄉鎮市區！　「台灣姓氏地圖」統整全台前30名

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

汪揪媽睡　聽到「你先睡」乖進房間

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面