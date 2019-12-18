送保鮮盒遭約談　邱靖雅反擊：有本事，請去動有錢有勢的

▲邱靖雅在臉書砲轟，「與其來捉我這種沒錢的，有本事，請去動有錢有勢的！全世界都知道，在這個選區，最有能力做出大事的是哪些人」！（圖／翻攝邱靖雅臉書）



記者陳凱力／新竹報導

距離2020大選剩下24天，新竹縣第2選區候選人邱靖雅在抽號次前於臉書澄清助理遭約談一事，她說，因為社區舉辦摸彩活動，因此提供5-10個摸彩品，隨機由主辦單位摸彩，並非限定特定人士，也無任何對價關係，除了否認賄選之嫌也將炮火轉攻，「與其來捉我這種沒錢的，有本事，請去動有錢有勢的！全世界都知道，在這個選區，最有能力做出大事的是哪些人」！

▲新竹地檢署接獲民眾檢舉，邱靖雅因廟會慶典贈送玻璃保鮮盒，被懷疑有賄選之嫌。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹地檢署接獲民眾檢舉，新竹縣第2選區立委候選人邱靖雅因廟會慶典贈送玻璃保鮮盒，被懷疑有賄選之嫌。地檢署檢察官沈郁智指揮新竹縣政府警察局刑事警察大隊、法務部調查局新竹縣調查站持續蒐證後，於12 月 18 日傳喚鍾姓助理等10人到案說明並提出玻璃製保鮮禮盒供查證，全案現仍持續調查相關證據以釐清始末。



新竹地檢署表示，距本次總統副總統、立法委員選舉投票日僅餘 24天，竹檢迄今已受理各類情資 64 件，其中，已執行選舉賭盤計 7 案，共拘提 1 人、搜索 8 處、交保 3 人；另針對金錢、暴力等外力干涉選舉之情資，本署亦本

著「有聞必查」、「有據必辦」之嚴正態度，積極查賄，以達到淨化選風、選賢與能之目的。

而邱靖雅也在臉書回應，一早收到大禮！我決定自己先公開（我是當事人，不存在不公開的問題），免得又不知道被寫成什麼！我的助理被約談，聽說是因為100元的玻璃餐盒摸彩品，我們因為社區或是協會舉辦摸彩活動，提供5-10個摸彩品，隨機由主辦單位摸彩，非限定特定人士，無任何對價關係，署名皆為新竹縣議員邱靖雅。

邱靖雅火力全開，砲轟「我真的覺得與其來捉我這種沒錢的，有本事，請去動有錢有勢的！全世界都知道，在這個選區，最有能力做出大事的是哪些人！」

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