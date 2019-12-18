影／蔡英文「0-6歲國家一起養」政見動畫曝光　三大主軸一次看

記者陶本和／台北報導

2020蔡英文總統連任辦公室18日再推出最新「0-6歲，國家一起養」政見動畫影片，以動畫方式宣示未來將進一步強化的幼托政策，未來四年，政府還要繼續擴大投資下一代，跟家長一同孕育台灣的未來。

蔡英文競選辦公室發言人簡舒培表示，我國的總生育率自從2003年掉到超低生育率1.3以下後，到目前為止未曾再升高回到1.3以上，甚至於2010年掉到0.895的歷史新低。2018年總生育率1.06，排行世界倒數前3名。

簡舒培說，低生育率將造成人口負成長、加速人口老化、衝擊教育體系、引發勞動力不足等後果，嚴重影響未來經濟發展與老人照顧負擔，「蔡英文執政後非常重視少子化議題，不但積極改善，未來四年還會更進一步加碼，讓全台家長都敢生敢養。 」

民進黨立委陳靜敏表示，減輕育兒經濟負擔與平衡家庭與就業，例如提高兒童照顧公共化比率、提高家庭津貼給付水準，以及調和工作與家庭照顧兩難等政策手段，是被西方工業先進國家認為改善生育率較為有效的做法，「2019年8月1日全國實施的『我國少子女化對策計畫』，除建構友善家庭的就業職場及支持生養環境配套。

此外，蔡英文政府的政策重心，則擺在0-6歲全面照顧上，陳靜敏指出，其主軸有三：提升托育公共化、建置準公共化機制，以及擴大發放育兒津貼。同時，還提高教保員待遇、催生「兒童及少年未來教育與發展帳戶」、完善《兒少保障法》以及通過《幼兒教育及照顧法》修正草案，鼓勵企業托兒，支持青年兼顧工作與家庭。

▼蔡英文競選連任辦公室發布最新政策動畫。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

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