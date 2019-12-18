桃園第四選區／萬美玲對決鄭寶清　教育牌和政績牌拚選票

▲桃園第四選區立委參選人，完成號次抽籤。（圖／記者沈繼昌攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，桃園市第四選區候選人18日完成號次抽籤，藍綠兩黨提名候選人萬美玲和鄭寶清，分別抽中選號4號和5號；其餘候選人分別是1號國會政黨聯盟林國政、2號勞動黨李中、3號吳清江合一行動聯盟。選局迄今呈藍綠對決，小黨力爭政黨票。藍營萬美玲主打教育牌，拚連任的綠營鄭寶清力推政績牌，兩人呈五五波對峙。

▲萬美玲主打教育牌。（圖／萬美玲競選總部提供）

萬美玲曾擔任3屆縣議員、1屆市議員，多次獲得高民調與高選票，去年1124參選市議員，拿下全區最高票、也是全市最高票，順利五連霸。過去雖有多次被視為是轉戰立委的優質人選之一，因有同黨的立委楊麗環表現優異，萬美玲始終未逾矩，直至去年楊麗環脫黨參選市長被除籍，萬在蹲點、深耕地方18年，獲黨提名競逐立委選戰。

從議員轉戰立委，萬美玲喊出「桃園富足．孩子幸福」、「孩子的未來交給我」，直言教改25年、經歷11位部長，但孩子壓力不減反增，希望從議會出發、往國會邁進，為桃園建設、台灣教育盡更大的努力。

萬美玲是美國明尼蘇達州曼徹普立敦大學高學歷，問政犀利，更專精在教育議題，多次選戰主打「孩子的未來、你我的希望」教育牌，2020迎戰民進黨的立委鄭寶清是中央大學管理學院企業管理學系博士，從政經歷豐富，1992年起就擔任民進黨桃園縣黨部主委，之後歷任國大代表，1996年至2002年擔任過兩屆立委，卸任後擔任台鹽公司董事長，曾出書「點鹽成金」行銷如何帶領台鹽創新改革並創佳績！

▲鄭寶清拚連任，強調政績牌。（圖／翻攝自網路）

鄭寶清2005年曾代表民進黨逐逐縣長，落敗給朱立倫後就鮮少在地方走動，陸續出任生技公司董事長、崇右技術學院副校長等職務，直至鄭文燦當選市長，受邀出任桃園航空城公司董事長才重回桃園政壇，靠著勤走基層、以及鄭文燦強力輔選，大環境有利於民進黨，4年前以100餘票贏取勝選，終止藍委楊麗環5連霸。

鄭寶清力拚連任，挾持現任優勢，打出立委任內為桃園爭取3,000億建設經費的政績牌國，呼籲選民支持國會評鑑7次優秀立委，使桃園第四選區立委藍綠兩黨呈現教育牌和政績牌，力拚選票決勝負的主軸。

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