時力公布2020環境正義政見　力推修礦業法、精進空污法規

▲時代力量2020環境正義政見記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量18日公布2020環境正義政見，提出包括「推動水源保護區管理及精進空污法規」、「檢討廢棄物管理法規、推動掩埋場相關制度」、「修正礦業法，告別霸王條款守護山林」、「落實非核抗暖減煤，接軌國際氣候變遷標準」、「公私協力建構空氣環境監測，溯源排放管理」及「加強國土保育及海洋保育」等六大政策，希望透過制度面的改革，為台灣人守護健康環境。

時代力量不分區立委候選人陳椒華表示，現在水源區上游出現許多污染產業或掩埋場的開發案，應要求公部門盡快訂定相關的法規。此外，目前海拔一百公尺以上的飲用水的來源，也都沒有進行地下水的調查，是未來應該要加強的部分。

陳椒華指出，南部肺腺癌的發生率遠遠超過北部，重工業相關的管制與整體產業結構都需要檢討。在產業升級完全之前，燃煤政策、空污法的修法以及移動污染源的管制都是關注的重點。陳椒樺也點名衛福部行政怠惰，應該從法規面加強工業區和開發案的調查。

陳椒華也說，有關掩埋場的規範，目前並沒有法規可以處理相關環境監測，進而造成飲用水的水質受到汙染。因此，針對高汙染、高耗水、高廢棄物製造的產業產業，政府應該盡快檢討，並且加速修訂違法堆置廢棄物的法規。

▲時代力量不分區立委候選人陳椒華。（圖／時代力量提供）



時代力量高雄市第七選區（鳳山）立委參選人陳惠敏則表示，近來討論聲量很大的礦業法其實是民進黨多年來的主張，也是總統蔡英文多次公開呼籲的議題。然而，礦業法早已經過四年的論，最關鍵的修法條文也只剩下少數爭議，一個高度共識的法案卻無法通過，代表這是一個政治問題，而非法律問題。

陳惠敏也指出，「2025非核家園」作為一個政治承諾，在政策上應該要延續。以貢寮附近的居民為例，對於核四議題的忐忑仍然持續，這些焦慮應該被正視。

▲時代力量立委參選人陳惠敏。（圖／時代力量提供）



時代力量不分區立委候選人白卿芬表示，我國在最新公布的氣候變遷指標評比中，從去年的倒數第五名掉到倒數第三名，顯現我國在氣候變遷的政策上亟需檢討改進。她表示，應積極參考先進國家作法，設置氣候變遷的專責單位，在組織面設立行政院氣候變遷辦公室，並另設獨立專責的機構，作為政府與民間協調轉型的中間橋樑。在法規面則應修改相關法令，加強監督相關氣候變遷基金的使用，並且設置新的基金。

白卿芬認為，台灣長期以來都沒有正確的計算產業與發電所產生的外部成本，政府單位應率先推動外部成本透明化，並要求國營事業優先推估能源外部成本，訂定「內部碳定價」，且逐步要求上市櫃公司比照辦理。

▲時代力量不分區立委候選人白卿芬。（圖／時代力量提供）



時代力量不分區立委候選人詹智鈞進一步補充表示，時代力量將監督民生公共網的落實狀況，並透過公私協力去監測空氣環境，管理溯源排放機制。他指出，目前台灣政府與民間共有兩萬個微型感測點，這些感測點可以偵測空氣與水源品質，政府應編列預算維護政府單位的感測器，並將公私數據結合，對水資源、空氣，以及掩埋場點位等污染，做到更完善的監控。

詹智鈞也表示，政府應落實山林保護，並建立相關巡守管理制度，同時應限制污染性產業開發，加強優良農地與國土保育區的土地保育。在海洋保育上，時代力量也將重新檢討台灣沿海的防護政策，以減少海岸線退縮，恢復美麗的海洋生態系。

▼時代力量不分區立委候選人詹智鈞。（圖／時代力量提供）



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