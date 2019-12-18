桃園第三選區／6搶1藍綠面臨小黨夾擊力求突破　老將新秀全力拼搏

▲桃園市立委第三選區呈現六搶一激烈競爭，18日抽籤後四位候選人合影。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市立委第三選區（中壢區73里）共有6人參選，中壢區是桃園市南區人口最多的行政區，下屆立委選舉除了藍綠對決外，還有時代力量、宗教聯盟、中華文化復興在理黨與無黨籍候選人角逐，本區基本盤還是呈現藍綠對決局面，藍營推出前中壢市長魯明哲挾著超高人氣轉戰立委來勢洶洶，面對民進黨提名的年輕市議員彭俊豪挑戰，不論藍綠與小黨要求突破都將面臨一番挑戰。

▲國民黨提名候選人魯明哲挾著超高人氣參選，普遍被外界看好。（圖／記者沈繼昌翻攝自魯明哲臉書）

前中壢市長、現任市議員魯明哲轉戰立委選舉在初選階段力克兩位現任立委包括現任中壢區立委陳學聖與不分區立委吳志揚，展現當仁不讓氣勢，俗稱「魯蛋」的魯明哲，出生基層從市民代表、縣議員、中壢市長與兩屆市議員，幾乎都是該選區最高票當選，也被國民黨視為明日之星，魯明哲在第一、二屆市議員選舉中都是最高票當選，得票數甚至能當選兩席議員，這次轉戰立委選舉，也頗獲地方好評能夠為國民黨拿下一席。

▲民進黨提名候選人彭俊豪號稱「中壢周杰倫」，年輕有活力主打「中壢豪小子」口號吸引年輕選票。（圖／記者沈繼昌翻攝自彭俊豪臉書）

民進黨提名候選人彭俊豪年僅37歲，是前立委彭添富之子，因外型神似藝人周董周杰倫，其在念大學幫父親選舉時即被稱之為「中壢周杰倫」，彭俊豪競選主打「中壢豪小子」，希望吸引年輕族群選票，也是民進黨寄予厚望的明日之星；中壢區基本盤雖藍大於綠，現任桃園市長鄭文燦去在年底爭取市長連任時，在中壢區斬獲九萬餘票，大贏對手逾六千票，顯示民進黨在中壢區仍是大有可為。

▲時代力量提名候選人林佳瑋同樣具有年輕活力，爭取勞工與年輕族群支持。（圖／記者沈繼昌翻攝林佳瑋臉書）

時代力量推出的候選人林佳瑋僅33歲，也具有年輕、活力的特徵，她曾擔任桃園產業總工會、桃園市空服員職業工會秘書長，長期參與工運，也是華航空服員罷工運動的主要推手，曾為勞工運動參與過2次臥軌行動，今年6月宣布參選後勤跑基層，政見主打勞動權益、打破特權主要以爭取年輕與勞工選民認同支持。

▲中華文化復興在理黨提名候選人胡文中號認為台灣需要正面能量，透過參選來宣揚中華文化復興。（圖／記者沈繼昌翻攝自胡文中臉書）

中華文化復興在理黨推出的候選人胡文中具有美國康乃狄克大學化工博士高學歷，來自科技業高階產業，目前仍單身的她認為，台灣最美麗的風景是人文，台灣最感動的精神是良善，台灣需要正面能量，優質文化與美好道德，她參選是明知不可為而為之，希望參選來宣揚「文化傳承、中華復興」，攜手創造台灣美好未來努力。

▲宗教聯盟推出候選人李奇峰，希望透過宗教與公益活動關懷弱勢。（圖／記者沈繼昌翻攝自李奇峰臉書）

宗教聯盟推出候選人李奇峰希望推動「宗教法人法」保障宗教信仰自由與維護宗教自由，政府應尊重各宗教在各縣市設置「專爐專燒」大型環保金爐，解決垃圾焚化爐燃燒金紙對神明祖先不敬弊病，他建議政府應在兼顧年金制度永續發展前提下，適當回復軍公教退休年金給付等議題。

▲無黨籍候選人李文雄，希望透過國會改革端正不合理的制度與規定。（圖／記者沈繼昌翻攝自李文雄臉書）

無黨籍立委候選人李文雄曾在中央大學、中原大學、健行科技大學財務金融系擔任副教授，畢業於美國休士頓大學財務金融研究所博士班，曾在金管會服務過，參選初衷是看到許多不合理制度與法律，希望透過國會改變這些不合理的制度與規定，以符合全民期待。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►裸身騎腳踏車衝超商毀貨架 警拿出「辣椒水」…他坐地哀嚎

►百萬元重機具只賣20萬！桃警破竊盜集團 主嫌找女友銷贓賤賣

►桃檢「奶瓶檢察官」登場代言 檢察長幫穿法袍宣達反賄選



