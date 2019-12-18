他33年沒參加過婚禮自嘲「超級邊緣人」　過來人羨慕：我被炸到沒朋友

▲您被炸過紅色炸彈嗎？（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友說，「我要抱怨～有人跟我一樣嗎？活了33年從來沒參加過朋友的婚宴，也沒被炸過紅帖，好朋友不超過5個，是個超級無敵邊緣人。」結果許多人都說是好事，還有過來人感嘆，「我被炸得亂七八糟，結果放炸彈大多數的人都不知跑哪去了。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團的發文，引起熱烈討論。不少人羨慕地說，「省錢不好嗎」、「這樣很好啊！財帛宮守得好！這年頭會請你喝喜酒的，無非就是要紅包，誰稀罕你的祝福」、「我43年，要比慘嗎」、「沒被炸過是好事，我有兩個朋友炸我，都包了3600，然後就沒聯絡了。」

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▲▼不少網友羨慕原PO沒參加過婚禮。（圖／資料照）

其他人留言，「再過幾年你會覺得這樣很好」、「去參加喜酒的也不見得就是什麼好朋友.....看多了啦」、「羨慕你，我被炸到，最後也沒朋友了，所以現（在）一律不包紅包」、「好朋友真的不用多，知心的一個就夠了」、「這是好事…我至少包了有20包出去」、「+1，好朋友不超過5個，可是一個個都是真心對待。」

也有過來人感嘆，「我被炸得亂七八糟，結果放炸彈大多數的人都不知跑哪去了，但現在還是單身狗無力討回來，做個邊緣人並不是壞事。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！