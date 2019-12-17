安撫小孩！家長拿「2本點菜單」任其塗鴉　畫完撕下一丟...滿地殘骸超浪費

▲ 店家點菜單淪為安撫小孩的「玩具」。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

帶孩子雖然辛苦沒錯，但也盡量別影響到其他人。有網友指稱，他日前在小吃店用餐時，目睹隔壁桌大人為了安撫小朋友，竟拿店家的「整本空白菜單」來塗鴉，最後還撕得滿地都是，相當浪費。對此網友們也都搖頭大嘆，「懂不懂得尊重啊」、「身教超重要」。

「店家的耗材都是花錢買的，不是孩子的玩具！」一名網友在臉書「爆怨公社」發文，他表示日前去夜市吃麵線時，看到隔壁桌一對夫妻，帶著媽媽和2個目測3歲以下的小朋友一同用餐。怎料大人們為了好好吃飯，就拿了桌上的點菜單和筆給小朋友塗鴉，「坐桌上的老大畫一本，坐嬰兒車的小的畫另一本。」

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原PO指出，孩子們不僅邊翻邊畫，還時不時撕下幾張丟到地上；只要小孩一吵鬧，大人馬上就拿點菜單安撫小孩。最後他們一家離去時，桌上和地上都有小孩們的塗鴉「作品」，讓原PO大嘆「不知道浪費了多少張。」

▲地上也有殘骸。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO補充，之前他還看過「抽餐巾魔人」，狂抽了7、8張衛生紙，抹一下小朋友的嘴巴就丟桌上，有些人還會讓小孩拆免洗筷來玩。他隨後怒批，這些耗材畢竟都是店家花錢買的，並不是拿來安撫小孩的玩具，家有孩子的人出門應該要自備安撫小物才是。

貼文一出，網友們直呼「恐龍家長不意外」，有的人更誇張還直接畫桌子，「總比畫在桌上好，林北擦得想死」、「畫到桌上就丟下一句：老闆不好意思呦，要麻煩你們」、「懂不懂得尊重店家啊」、「我都自己準備紙筆跟衛生紙」。

還有一名過來人厭世補充，他表示他之前工作的餐廳竟然還會特別買紙給客人的小孩畫，有時候小朋友為了寫功課，弄得滿桌滿地都是橡皮擦屑，「你TMD以為這裡是圖書館？」然而有些大人更是不遑多讓，吃飽之後直接趴下大睡一場午覺，讓他超傻眼。

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