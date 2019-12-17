影／全球首次！四川拍到野生　大貓熊雙胞胎影片一對毛絨萌翻

記者馬叔安／綜合報導

四川卧龍17日對外公佈了一對野生大貓熊亞成體雙胞胎的影片，這是全球首次拍攝到亞成體野生大貓熊雙胞胎。畫面顯示，在海拔3100米的牛頭山冷箭竹林旁，兩隻2歲左右，體型相近的野生大貓在樹下玩耍 。專家估計，牠們年齡2歲多，應該是2017年夏季出生的。

《人民日報》客戶端報導，這是一對「亞成體大熊貓（台灣稱貓熊）」，也就是其年齡雖然脫離幼仔期，但尚未成年的5歲以下2歲以上，卧龍保護區管理局教授級高級工程師王鵬彥說，從外形來看，照片上兩個熊貓的吻部比較長，這是童年熊貓的典型特徵，和成年貓熊有明顯的區別。

▲野外大貓熊通常會產下雙胞胎，但幾乎只有一隻能存活下來。（圖／翻攝自《人民日報》客戶端）

報導指出，野外大貓熊通常會產下雙胞胎，但幾乎只有一隻能存活下來，而另外一隻會遭遺棄，王鵬彥認為，這對雙胞胎之所以能雙雙存活下來，首先，是因為卧龍豐富的資源，有足夠的食物讓母貓熊撫養兩隻幼崽長大，這隻選擇帶兩隻的貓熊除了有很強的母性外，另一個很重要的條件，是其巢穴適合。

王鵬彥指出，「在卧龍，熊貓是利用樹洞繁育幼崽，如果正好遇到一個空間緊湊的洞穴，剛好能容納下母熊貓，她能把兩隻小崽放在肚皮上，長時間抱在懷裡，因為沒有縫隙，幼崽不會滑落到地上，既能哺乳又能保暖還能不費勁的為其排便，這樣相對輕鬆好帶的條件，促使了這對雙胞胎罕見地被帶活了。」

▲四川卧龍首次拍到野生大貓熊雙胞胎。（圖／翻攝自《人民日報》客戶端）

卧龍是大貓熊科學研究的發源地，從去年開始，當地就組織開展了新一輪的大貓熊野外調查，在這一工作過程中，無論是科研人員在野外，還是紅外相機記錄，都拍攝到了很多的大貓熊幼仔。

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