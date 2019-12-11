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四川赴台商大本營「招商引資」　上海台協明年三月組團考察

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▲▼川台產業合作推介會12月11日於上海舉辦，係場近百位長三角台商參加。（圖／記者陳政錄攝）

▲ 川台產業合作推介會11日於上海舉辦，現場約百位長三角台商參加。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

為讓長三角地區台商了解大陸中西部發展優勢，四川省台辦今（11）日在上海舉辦「川台產業合作推介會」，以此突破台灣政府對大陸招商活動的限制，直接在台商大本營進行「招商引資」。上海台協會長張簡珍在會後受訪時表示，為對接長三角台商參與大陸一帶一路、中西部發展機遇，協會擬定明年3月組團赴四川考察。

該活動由四川省台辦舉辦，省台辦主任羅治平出席致詞、上海市台辦副主任李驍東與會，並邀上海台協會長張簡珍、台灣工商協進會理事長林伯豐分享投資經驗，共有約110位長三角地區台商參加，聽取四川成都、德陽、眉山等地的海峽兩岸產業合作區負責人，和宜賓臨港開發區、自貢高新開發區、遂寧經濟開發區、甘孜州瀘定縣等地負責人介紹投資情況。

▲▼上海台協會長張簡珍。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海台協會長張簡珍表示，明年3月將組織台商赴四川考察。

羅治平表示，從1988年第一家台資企業入駐四川以來，全省已有2248家台資企業，投資總額達204.69億美元。目前，四川正推動電子訊息、裝備製造、食品飲料、先進材料、能源化工和數字經濟為主體的「5+1」現代產業體系建設，更在推出「川台70條」後，響應中央近日發布的「26條措施」，積極落實落細當中，更好的推動惠台利民政策。

張簡珍表示，自己一向對四川的美食、文化和自然風貌很有憧憬，也曾6次到過四川。當前，四川除了是人口大省，也是大陸推動一帶一路戰略，通往中歐、西歐的重要門戶，將有助於台灣參與大陸重大建設，因此台協將於明年3月，組團赴川考察，尋找投資契機。

▲▼四川省台辦主任羅治平。（圖／記者陳政錄攝）

▲四川省台辦主任羅治平。

林伯豐表示，台玻集團在大陸12個地方都有投資，總額38億美元，其中成都的投資專案，是收益最好的項目之一。這有賴於四川當地大力推動產業轉型升級，和集團自身加大產品創新研發，開發出可適用於5G技術的專業材料等。

他進一步表示，昆山是他和許多台商最早於大陸投資的首選地，而四川省方面曾和他承諾，「昆山能做到的，四川也能做到」，因此他看好當地的投資環境，以及川台70條的落實力度，決定將進一步於成都投資建立第二條生產線，總額1.8億美元，預計12月15日開工，兩年後建成。

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