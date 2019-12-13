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全球首例！野外產仔大貓熊喬喬成功回捕　9月剛生雙胞胎

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▲野外產仔大熊貓喬喬被成功回捕。（圖／翻攝自《中新社》）

▲工作人員為「喬喬」的幼仔測量體長。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

中國大熊貓（台灣稱貓熊）保護研究中心12日在四川卧龍天台山通過誘捕，成功收回野外引種大貓熊「喬喬」及其幼仔，創下全球首例，體檢顯示，這對大熊貓母子身體狀況良好。「喬喬」是從野外救助回來的雌性大貓熊，於今年9月16日在野外順利產下一對雙胞胎。

根據《央視新聞》客戶端，12日13點多，經過5個多小時努力，工作人員成功將「喬喬」誘捕進隔離籠，為了減少幼仔的應激反應，工作人員身穿偽裝服，將幼仔抱出天台山野化培訓場，隨即將「喬喬」母子轉運至核桃坪野化培訓基地。

▲野外產仔大熊貓喬喬被成功回捕。（圖／翻攝自《中新社》）

▲回捕現場。（圖／翻攝自《中新社》）

大熊貓中心於2017年正式啟動大貓熊野外引種項目，將人工繁育的大貓熊經野化訓練後再放到野外，跟野生大貓熊交配，產下幼仔，今年有2隻雌性大貓熊參與項目。

大熊貓保護研究中心吳代福表示，圈養大貓熊野外引種的目的，第一個就是要解決我們圈養大貓熊遺傳多樣性的問題，然後提升我們這個圈養大貓熊的種群活力，第二個目的是現在正在做野生大貓熊種群的恢復壯大，通過這個引種，將來作為這個野生種群復壯的一個新的方法和途徑。

▲野外產仔大熊貓喬喬被成功回捕。（圖／翻攝自《中新社》）

▲回捕現場。（圖／翻攝自《中新社》）

根據《新華社》，中國大貓熊保護研究中心常務副主任張和民介紹，將人工圈養的大貓熊經野化訓練後再放到野外去，跟野生大貓熊交配，產下的幼仔參與繁殖，可以為圈養大貓熊種群增加新的種群基因和活力，實現野生種群和圈養種群血緣的交換。

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