▲ 新北市圖中和分館「國際移民日」，穆斯林共讀好書、吃家鄉菜。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

40餘位穆斯林朋友齊聚在新北市立圖書館中和分館，一起開心的共讀好書，吃家鄉菜同樂，提前歡度國際移民日。12月18日是「國際移民日」，也是「移民節」，中和分館「印尼讀書會」新住民家庭文化交流活動，特別在14日邀請穆斯林朋友一人準備一道傳統印尼小吃，閱讀交流，同時透過熟悉的家鄉味，慰藉對故鄉的思念之情。

中和華新街為新北市穆斯林密集分布的地區，為慶祝移民節，中和分館「印尼讀書會」的穆斯林學員各自帶來自己家鄉的特色小吃和大家分享，濃郁的食物香味充滿了整個教室，穆斯林朋友一邊介紹自己家鄉的地方小吃，一邊想念家鄉的味道，整場讀書會笑聲不絕。

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來自印尼的陳珊妮每個月都會到中和分館參加讀書會，順便與姊妹們聚會，她說圖書館舉辦的印尼讀書會活動，讓大家有一個可以閱讀聚會的休閒空間，不但可以和家鄉姊妹們定期相聚，分享好書，還有各國母語的多元文化專區，也可以講母語讀本給孩子聽，或帶著孩子參加新住民親子讀書會的活動，讓家鄉的文化與故事可以傳承給下一代。

中和分館主任江燕鳳表示，透過「印尼讀書會」的新住民家庭文化交流活動，除了希望為穆斯林朋友引介更多、更廣泛的學習資源，同時也提供他們一個像家一樣的聚會空間。

▲ 新北市圖中和分館「國際移民日」，一人一道菜「穆斯林」共讀好書、吃家鄉菜。

江燕鳳說，讀書會的成員有來臺求學的學生、嫁到臺灣的印尼媳婦、也有前來工作的移工，大家都非常期待每月一次的讀書會，更有全家大小一起來參與，新住民媽媽參加讀書會，交流彼此來臺的生活點滴，爸爸則陪伴孩子參加親子共學活動，新住民家庭都非常喜愛這樣的活動。

為提供離鄉背井的新住民朋友閱讀服務，中和分館除設置有多元文化專區，購置越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、柬埔寨等多國語言書籍，提供新住民借閱。

同時也設置了全台公共圖書館第一個穆斯林祈禱室，提供友善的祈禱空間服務，並且在男女廁所內，規劃獨立的洗淨設施，環境明亮舒適，讓信徒可以祈禱前使用，每月還有專屬的「印尼讀書會」新住民家庭文化交流活動，歡迎有興趣的穆斯林朋友一起加入。詳細資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2949-2767。

「時間對我們來說完全沒用！」