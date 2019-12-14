　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美英加星祭旅遊示警！印度東北部示威「無限期宵禁」　安倍出訪確定延期

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 印度《公民身份修正法案》（CAB）引爆強烈示威抗爭。（圖／路透）

▲許多當地人上街抗議《公民身份修正法案》（CAB）。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印度《公民身份修正法案》（CAB）引爆強烈示威抗爭，東北部地區情勢尤其嚴重，儘管當局宣布宵禁、切斷網路，但示威者無視禁令，持續上街抗爭，與警方發生衝突。目前美國、英國、加拿大、新加坡等國已紛紛祭出旅遊警示，要求人民前往該地時必須「謹慎行事」。

綜合NDTV等外媒報導，目前當地的示威行動已讓孟加拉2名部長在最後一刻取消出訪行程，日本首相安倍晉三與印度總理莫迪（Modi）的會談也被延後。儘管阿薩姆邦今（14日）上午9時至下午4時暫時取消宵禁措施，許多民眾上街到加油站排隊加油，許多民眾上街短暫喘口氣，但當地網路仍未恢復，許多機構單位持續停擺。

▲▼ 印度《公民身份修正法案》（CAB）引爆強烈示威抗爭。（圖／路透）

▲▼ 印度《公民身份修正法案》（CAB）引爆強烈示威抗爭。（圖／路透）

英國當局表示，「印度部分地區正在抗議《公民身份修正法案》，在東北部發生暴力示威，尤其是在阿薩姆邦（Assam）與特里普拉邦（Tripura），阿薩姆邦城市古瓦哈提（Guwahati）已經實施無限期宵禁，共計10個地區的網路已被暫時切斷，交通運輸情況可能受到影響」，前往當地的人應該持續接收來自媒體的訊息，了解最新情況，聽從政府指示行動。

目前美國政府已終止前往阿薩姆邦的公差行程，建議避免出現在示威場所、保持低調、時刻注意周遭環境、關注當地媒體訊息、把安全狀況告知朋友家人、聽從政府指示。根據新加坡外交部最新消息，當局也針對印度東北部的情勢發布旅遊示警，「由於街頭出現抗爭，且部分航班與火車班次被取消，到當地旅行的狀況已受到衝擊」，建議在當地的新加坡人要隨時保持警惕，採取一切必要措施確保個人安全。

▲▼ 印度《公民身份修正法案》（CAB）引爆強烈示威抗爭。（圖／路透）

根據先前報導，執政的印度教「印度人民黨」（BJP）提出《公民身份修正法案》，允許逃離孟加拉、阿富汗與巴基斯坦的非法移民成為印度公民，符合條件的宗教包括印度教、錫克教、佛教、基督教、耆那教（Jain）與帕西教（Parsi）。此外，也修正了一條規定，外籍人士原本必須在印度工作、居住超過11年才能申請歸化，如果符合上述母國與宗教範圍，只需花費6年就可申請。

只不過，有人認為，該法不但違憲且有歧視意味，因法案不但排除了穆斯林，也不包括巴基斯坦的阿赫邁底亞教（Ahmadiyya）、緬甸羅興亞人（Rohingya）以及斯里蘭卡的泰米爾人（Tamil）。當地人擔憂，移民潮會削弱他們的文化與生活方式、政經力量、教育與就業機會甚至政府補助等等。

►印度反「公民法案」示威延燒釀2死！阿薩姆邦布署軍隊、切斷網路
►印度通過《公民身分修正法案》各地掀示威！阿薩姆邦實施宵禁

▲▼ 印度《公民身份修正法案》（CAB）引爆強烈示威抗爭。（圖／路透）

▲▼ 印度《公民身份修正法案》（CAB）引爆強烈示威抗爭。（圖／路透）

ET快訊
愛吃2肉品罹癌機率增！專家激推「三種解毒水果」：配蒜頭也很讚
錄影前退《大熱門》通告！吳宗憲變臉怒斥…山豬尷尬臉全被拍
「撒旦之母」爆炸畫面曝光！警搜出雷管　運往空地引爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美英加星祭旅遊示警！印度東北部示威「無限期宵禁」　安倍出訪確定延期

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」羞拿手機拍下愛的形狀！

22歲狠男勒斃「祖母、曾祖母」伴屍3周「塞手提袋」丟教堂：厭倦她們了

南韓43車連環撞「7死32傷」引火燒車　警消出動100人救援：死傷恐攀升

美貿易代表署正式宣布　「無限期暫緩」加徵1600億中國商品關稅

北韓證實　西海衛星發射基地13日晚間進行「重大試驗」

LG集團名譽會長具滋暻辭　享耆壽94歲！由第4代具光謨領導

熊本熊傳遞聖火「不是人類」遭拒　熊本縣政府：用其他方參加　

失業夫妻每月1.9萬補助苦養7孩「募資求過聖誕節」　遭控酒鬼掀論戰

「黑冰」又釀禍！韓高速公路一早2連環車禍....30車撞爛5死25傷

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

周華健混血兒撞臉「強尼戴普」　黃子佼認證跟爸：真的不一樣

美英加星祭旅遊示警！印度東北部示威「無限期宵禁」　安倍出訪確定延期

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」羞拿手機拍下愛的形狀！

22歲狠男勒斃「祖母、曾祖母」伴屍3周「塞手提袋」丟教堂：厭倦她們了

南韓43車連環撞「7死32傷」引火燒車　警消出動100人救援：死傷恐攀升

美貿易代表署正式宣布　「無限期暫緩」加徵1600億中國商品關稅

北韓證實　西海衛星發射基地13日晚間進行「重大試驗」

LG集團名譽會長具滋暻辭　享耆壽94歲！由第4代具光謨領導

熊本熊傳遞聖火「不是人類」遭拒　熊本縣政府：用其他方參加　

失業夫妻每月1.9萬補助苦養7孩「募資求過聖誕節」　遭控酒鬼掀論戰

「黑冰」又釀禍！韓高速公路一早2連環車禍....30車撞爛5死25傷

飛最快鳥「遊隼」骨折躺農地！好心女救起　治療1個月開心飛往山林

影／前男友娶別人…她現場掛超大橫幅「孩子我打掉了」洩憤！超狂招數網戰翻

24小時東吳超馬20週年開跑　NHK首度跨海報導

高中鋁聯／平鎮5戰無責失　連兩屆冠軍賽強碰穀保

送餐到老公寓「眼熟臘腸」出門迎接　外送員愣30秒噴淚「喊牠的舊名」

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

賴神故鄉！小英台南造勢再爆場　卓榮泰批韓國瑜整天造假：民主不可有破口

玉井縱火7死／夫妻修行「道場辦婚禮」…同葬火窟殞命！大哥見罹難者名單淚崩

馬英九批蔡英文迴避論文爭議：沒能力也沒意願捍衛自己的誠信

桃機戶外觀景台登場亮相　蔡英文：最驚豔的台灣印象

國際熱門新聞

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

慾火男女　嘟嘟車上公然啪啪啪！

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

如廁後擦手！　竟是未來婆婆的「陰道毛巾」

美對1200億中商品關稅「降到7.5％」

美代表：美中協議明年1月初簽署

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

川普彈劾條款送全院表決！白宮痛批

薯條倒餐盤　速食店員勸不要

神醫蕭宏慈治死7歲童　判刑10年

川普推特發文：與中國達成首階段協議

眾議院司法委員會通過「彈劾川普條款」

明日花接班人深田詠美　推特追蹤破55萬人

更多熱門

相關新聞

沙巴聖誕節放2天　砂拉越要求跟進

沙巴聖誕節放2天　砂拉越要求跟進

馬來西亞沙巴（Sabah）政府宣布，從2019年開始，該州的聖誕假期增為兩天，從平安夜放到聖誕節當天。沙巴首長、拿督沙菲益阿達表示，希望額外的假期能讓民眾能早日回家，準備歡度節日。對此，同屬東馬的砂拉越議員亨利吉聶認為，砂拉越身為馬來西亞唯一基督徒人數超過穆斯林的州，應該也要比照辦理。

印少年趴鐵軌躲火車　驚險20秒曝

印少年趴鐵軌躲火車　驚險20秒曝

流產怕老公知道　27歲女偷別人小孩

流產怕老公知道　27歲女偷別人小孩

奶奶外出鎖門　15歲孫女慘燒死

奶奶外出鎖門　15歲孫女慘燒死

泰式按摩正式列入世界文化遺產

泰式按摩正式列入世界文化遺產

關鍵字：

公民身份修正法案CAB阿薩姆邦宵禁特里普拉邦印度東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦狂嗆Keanna「再爆粗口」！下場卻GG

Gary老婆「正面近照」曝光！

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

炸彈客：讓我老婆來　妻：叫他死一死

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

5樓宅「23冷氣整齊坐」網一看2字邪笑

更多

最夯影音

更多
陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面