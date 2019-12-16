帶保險箱去同學會…東京老翁炫耀「我有上億元」！凌晨遭砸破頭不治

▲老翁曾對他人表示自己擁有大量財富。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本東京青梅市14日發生一起命案，67歲的老翁被人發現倒臥家中，頭部大量流血，送醫後不治。警方調查，老翁疑似曾跟周圍的人說「我有上億元的現金」，才會導致事件發生。

綜合日媒報導，14日凌晨1時50分許，警方接獲報案發現，獨居的小川和男在家中遭人拿鈍器砸破頭，送醫後在早上6時30分許不治。附近鄰居則供稱，半夜曾被某種聲音吵醒，醒來一度看見一名男子逃跑。

不過警方循線調查得知，小川和男曾跟朋友及附近鄰居透露「自己有上億元的現金」。一名小川和男的國中同學則說，4年前的同學會上，小川和男確實拿了一個保險箱出現，在大家面前打開後，裡面是滿滿的錢跟珠寶，「試著拿了一下，相當的重，拿著是跑不掉的」。

由於小川和男的住處玄關玻璃也被人打碎，警方不排除兇手是知道小川和男擁有大量錢財的消息，才會下手犯案，目前正在調查詳細案情。

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