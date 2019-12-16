廣島原子彈倖存建物將被拆除　居民不捨：應留做呼籲「廢除核武」地標

▲廣島原爆倖存建築之一「陸軍服裝倉庫」。（圖／翻攝自Google map）



記者林彥臣／綜合報導

日本廣島縣政府基於「地震有倒塌風險」的原因，計畫除拆一處經歷過1945年廣島原子彈爆炸的建築物，讓當地居民相當不捨，希望能夠繼續保留，把它當作是呼籲世界各國廢除核武的重要地標。

根據BBC報導，這處建築建於1913年，最早是陸軍服裝倉庫，後來被當作是大學生宿舍，在原爆發生之後還被用於當作是臨時醫院。一名倖存者表示，「希望用來當作是呼籲廢除核武的地標」。

廣島原爆直接造成8萬人死亡、另外造成3.5萬人受傷，當時的攻擊使得整個城市幾乎被夷為平地，陸軍服裝倉庫也是少數在地面零點（ground zero，指原爆點或其他大規模爆炸中心點的軍事術語）距離5公里之內，還能倖存的建築物。

2017年當局發現，陸軍服裝倉庫的建築結構，依照現在的抗震標準，可能會在經歷6~7級的地震時倒塌，而且建物現在也不對外開放，除非向縣府提出申請才可以進入，當局預計在2022年之前將其拆除。

根據《每日新聞》89歲中西先生（中西巌さん）報導，「考慮到告誡後人時代悲劇的歷史意義，我無法接受拆除的決定，我堅決反對，這些建築物，可以用做呼籲廢除核武的地標」。

▲廣島和平紀念公園。（圖／翻攝自廣島市官網）



廣島最著名的原爆事件地標，是和平紀念公園的原爆圓頂廢墟，是經歷原爆後少數勉強屹立沒有完全倒塌的建築，1996年經過聯合國教科文組織列為世界遺產，現在已經過加固工程，使其更加抗震。

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