金正恩可能送「兩樣大禮」　嗆談判期限到年底！川普稱密切關注

▲川普與金正恩會面後，核談判無進度。（圖／朝中社）

記者錢玉紘／綜合報導

北韓近幾個月來測試導彈的頻率大增，先前更向美國放話指出，已經準備好一份「聖誕禮物」，川普在16日回應表示，如果北韓有什麼「正在計畫中」的事情，他會感到很失望，而美國目前正密切注意北韓的行動。

北韓於13日於西海衛星基地執行了一周內第二次的「動力測試」，川普回應此事指出，「如果真的有什麼事情正在計畫中的話，我會感到很失望，但如果真的有的話，我們會處理的，我們正在密切關注所有狀況」。

美國的北韓事務特使畢根（Stephen Biegun）也在15日抵達首爾，外界推測他可能會與北韓代表有接觸，先前受訪時他也向北韓喊話提到，「該是時候完成我們的工作了，我們來開工吧，你們知道要去哪裡找我」。

北韓在要求在今年底前於和談判上有所突破，等於是逼迫美國回應北韓的要求，例如放寬制裁等，再加上北韓外務省副相李吉成先前表示會給美國一份「聖誕禮物」，且禮物是什麼要由美國自行決定，畢根則表示，「我們已經接受到北韓先前強烈的潛在威脅，但這樣的舉動對於維持朝鮮半島的和平是毫無幫助的，不需要走到那一步」。

▲金正恩可能送美國聖誕禮物。（圖／朝中社）

金正恩與川普自2018年中首次川金會以來，已經會面了3次，美方希望能完成讓北韓無核化，北韓則期望藉此換取緩解制裁與關係正常化，但是從最後一次會面到現在，似乎遲遲沒有進展。



目前不確定雙方的談判是否會取得進展，外界都在猜測北韓的「大禮」究竟會是甚麼，CNN報導指出，多數專家認為，北韓下一步可能是利用火箭將衛星發射至太空軌道上，自從金正恩2011年掌權以來，已經成功發射了兩顆衛星。

前美國國務院亞太副助卿李維亞（Evans J.R. Revere）表示指出，雖然目前不確定北韓將進行何種測試，但其所發射的每顆衛星都可能為彈道導彈計劃提供重要資訊，「若是日後這類的衛星發射，展現了北韓有能力向北太平洋發射有效載荷，國際社會也不必太驚訝」，另外，對美國來說的壞消息是，北韓有能力用核武襲擊美國本土。

也有專家推測，這份「禮物」很可是洲際彈道導彈（ICBM）或核武試驗，因為這樣的挑釁更能吸引川普的注意，且北韓先前就曾在第一次試射洲際彈道導彈時，聲稱這是送給華府的「禮物」。