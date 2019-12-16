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繼珍奶之後...日媒預測：台灣「古早味海綿蛋糕」將風靡全日本

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▲台南新化古早味蛋糕。（圖／熱血玩台南提供）

▲台南新化古早味蛋糕。（圖／熱血玩台南提供）

實習記者陳妙津／綜合報導

隨著珍珠奶茶在日本掀起風潮，凡冠以「台灣」頭銜的美食都吸引日本饕客目光。現在台灣的古早味海綿蛋糕，被日本媒體視為下一個將掀起旋風的台灣甜點，並特別撰文描述古早味蛋糕鬆軟綿密的口感，以及清淡卻令人回味無窮的滋味。

日媒報導，珍珠奶茶名列2019年流行詞語的前10名，而被稱為「新卡斯特拉」的台灣甜點也不容小覷，未來想必會風靡全日本。這種甜點其實便是台灣古早味海綿蛋糕，前身便是被稱作「卡斯特拉」的日本長崎蛋糕，日治時期傳入後經在地化演變而來，質地如海綿般鬆軟綿密，口味清淡適中。

▲台灣古早味蛋糕。（圖／翻攝自cathj1004 IG、記者李薇攝）

▲▼台灣古早味蛋糕在觀光客間也有好口碑。（圖／翻攝自cathj1004 IG、記者李薇攝）

▲台灣古早味蛋糕。（圖／翻攝自cathj1004 IG、記者李薇攝）

內文提到，古早味海綿蛋糕也是台北淡水地區的特產之一，十分受到當地人喜愛。相較於使用較濕麵團及較多糖分製成的長崎蛋糕，古早味蛋糕的原料是由雞蛋、麵粉及糖等製成，對人體而言相對簡單無負擔，體積也比長崎蛋糕更大，價格更便宜，還能搭配鮮奶油等裝飾搭配食用。

2018年台灣赴日旅遊人數達197萬人次，再創歷史新高，加上近來台灣美食在日本掀起熱潮，普及化加速，這類冠上「台灣」之名的甜品吸引許多日本顧客上門嘗鮮，「新卡斯特拉」不僅滋味迷人，也相當適合作為伴手禮相贈，未來勢必將在日本引起新一陣話題。

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