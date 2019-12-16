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日韓局長級會議時隔3年又召開　貿易戰有望緩解

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▲▼日韓貿易戰從今年7月開始。（圖／達志影像／美聯社）

▲日韓貿易戰從今年7月開始。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

日本與韓國16日針對出口管制問題，舉行貿易管理部門的局長級會議，兩國代表在位於東京的日本經濟產業省所在的辦公大樓內進行政策對話，上次舉行日韓貿易管理部門的同等級會議已經是2016年。有跡象表明，兩國在長達數月的外交僵持之後，緊張局勢有望緩解。

綜合外媒報導，在日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅於下週舉行峰會之前，先在東京舉行局長級會議，日本代表為經產省貿易管理部長飯田陽一等人，南韓方面則派出產業通商資源部貿易政策官李浩鉉等人參加。

對話將針對南韓在出口管理體制等問題上的不完善來進行討論，南韓方面預計會要求日本撤除強化管制3項半導體原料出口南韓，因為這對韓國領先全球的科技產業造成嚴重打擊，導致南韓經濟惡化。

▲日韓貿易戰升溫，南韓民眾上街發起抵制日本運動。（圖／路透社）

▲日韓貿易戰升溫，南韓民眾上街發起抵制日本運動。（圖／路透社）

日本政府於今年8月以韓國出口管理體制存在疏漏、可用於軍事用途的貨物出口檢查不嚴等安全因素為由，將韓國從可享受出口管理優惠待遇的「白名單國家」中剔除；韓國方面也不甘示弱，於今年8月宣布將終止日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA），也將日本移出貿易白名單，日韓雙邊關係惡化到近年來的最高點。

韓國政府後來決定暫時不終止日韓軍事情報機密保護協定，決定與日本展開對話；日本貿易大臣梶山弘志強調，如果韓國在貿易審查上的制度有所改善，就有可能放鬆對韓的出口管制措施。

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