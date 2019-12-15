卡韓？愛情摩天輪計畫停滯⋯港務公司打臉「無業者洽談開發」

▲「愛情摩天輪」計畫停滯。（圖／高市府經發局提供）

記者李宜秦／台北報導

高雄市府力推愛情摩天輪投資案，12日召開記者會指出，原訂5月底要與航港局、港務公司簽訂協議書，7月交通部卻出面要求補充資料，質疑是「卡韓」，今宣布將土地開發回饋提升到52％。港務公司今表示，至今仍無投資業者前來接洽，若提高土地開發回饋比例，將使投資人成本增加，更不利招商。

高雄市政府指出，港務公司不積極推動「愛情摩天輪」投資開發，宣布將要恢復高雄港舊港區(1-21號碼頭)土地開發回饋，由目前已達成協議之42％，提升至52％。

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港務公司強調，一直都歡迎有意於高雄港投資客運服務、觀光遊憩等開發業者前來投資，然而至今都未有投資業者前來接洽投資開發事宜，港務公司將再與高雄市政府協調、溝通與說明。

▲「愛情摩天輪」計畫停滯。（圖／高市府經發局提供）

港務公司表示，為推動高雄港舊港區轉型開發，與高雄市政府於6月簽訂「高雄多功能經貿園區第20工區開發計畫」協議書，但因推動該開發案中央必須提供42％土地回饋予高雄市政府，故土地管理機關及主管機關須審慎評估開發內容與財務效益，以確保國有土地資源能達到最有效使用，故涉及開發回饋之三方協議書正積極進行審查中。

港務公司表示，港市雙方合資成立的高雄港區土地開發公司，是為解決該區回饋比例問題，倘高雄市政府將回饋比例由42％恢復提高至52％，土開公司將無所依附，第20工區之開發行為將回歸由港務公司自行辦理。提高回饋比例也將使投資人成本墊高，財務效益降低，不利招商引資。

港務公司指出，第20工區開發計畫將由高雄港區土地開發公司執行招商開發，土開公司已訂有分期分區招商規劃，在政府部門三方間之開發許可協議書尚未簽訂前，國內外業者如有意投資「愛情摩天輪」等設施，都可提出投資計畫洽談。