七彩光束聚焦高雄　「追光季」點燈照亮夜空！葉匡時：從暗黑走向光明

▲高雄2019追光季，Anooki X光之耶誕 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

「2019LOVE高雄追光季」於中央公園正式點燈起跑!由高雄市立兒童合唱團孩子們的美妙歌聲揭開序幕，在代理市長葉匡時帶領下點亮了高雄的夜空，即日起至2020年1月5日每天晚上6點到10點，連續30天，陪伴民眾一起迎接耶誕節與跨年。

葉副市長致詞時表示，「2019LOVE高雄追光季」跨越兩大節慶-耶誕節及跨年，在歲末年初的時節，追光具有正向積極的意義，象徵高雄一步步向前邁進，以城市之肺中央公園為起點，點亮每人心中的那一道光，進而擴散點亮城市每個角落，將光明與希望帶給所有愛高雄的朋友。

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▲高雄2019追光季，副市長葉匡時點燈表示從暗黑走向光明，讓大家體驗不同的耶誕節 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄2019追光季，副市長葉匡時點燈表示從暗黑走向光明，拿手機當場直播 。（圖／記者吳奕靖攝）



「2019LOVE高雄追光季」是全臺唯一結合在地商圈、互動科技及親子娛樂的大型燈光展演活動，特地邀請到法國巴黎藝術家設計以LOVＥ為主題的「Anooki X光之耶誕樹」充滿浪漫與祝福的愛情氛圍，利用光束打造全臺最高光之耶誕樹，展出期間可望吸引大量參觀人潮。為帶動商圈買氣，經發局特別攜手一卡通公司推出LINE PAY「商圈好Shopping」活動，只要到追光季攤位現場登錄活動即享優惠資格，並於明年1月31日前至高雄指定商圈合作店家消費，最高可享Line POINTS 50%點數回饋，總回饋點數上限100萬點。

▲高雄2019追光季，副市長葉匡時點燈直播小朋友的耶誕演出 。（圖／記者吳奕靖攝）

「2019LOVE高雄追光季」集結5組藝術團隊、3位音樂創作者、4式燈光秀及「Anooki X光之耶誕樹」、「許願光之樹」、「城市光流」、「海・光・空間」、「一畝光蔭」、「幻光迷宮」、「CHILL ZONE」等8區展演燈區，每日上演28場迷人燈光秀，每場3-8分鐘不等，還環繞中央公園打造全高雄最長1400公尺追光大道。活動期間每週五六日晚上7點有為全家大小設置的露天電影院，一起在躺椅上享受星空電影。12月22日下午4點還有高雄吉祥物遊園活動，歡迎大小朋友一起來玩遊戲拿禮物。

▲高雄2019追光季，分八個展演燈區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▲高雄2019追光季，分八個展演燈區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄2019追光季，分八個展演燈區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄2019追光季，分八個展演燈區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄2019追光季，分八個展演燈區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄2019追光季，分八個展演燈區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）