「愛情摩天輪」設計圖曝光！進度停擺交通部　高市府怨：卡韓

▲加拿大團隊提案「鑽石無軸摩天輪」。（圖／高市府經發局提供）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜政見之一「愛情摩天輪」進度到底到哪裡了？高市府11日召開「愛情摩天輪辦理進度說明記者會」，由經發局、都發局、港區土開公司進行簡報說明。經發局伏和中局長表示至今已有不少國內外廠商表達意願，甚至有不少創意提案，但廠商看上的開發基地為第20工區土地，今年6月市府已經與交通部航港局、臺灣港務公司完成開發協調，然而交通部至今仍未同意簽訂開發協議書，導致目前進度停滯。

▲高市府招開愛情摩天輪招商進度記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

愛情摩天輪是韓國瑜的創意構想，經發局長伏和中表示，目前已吸引多組國內外民間業者主動提案，包括法國團隊規劃的水上水車膠囊旅館摩天輪，直徑長30公尺、19個膠囊透過水力發電，以每半小時一圈低速轉動；美國團隊則提出大型港區水岸開發計畫，大小雙環摩天輪跨河港的設計搭配星級旅館、百貨零售等，藉以打造愛情主題國際級港灣地標；另加拿大團隊為高雄特別打造獨創的鑽石造型無軸摩天輪，並規劃結合愛情主題旅館、情侶餐廳、月老廟等綜合開發項目，驅動全新的愛情摩天輪經濟模式。

▲經發局長伏和中 。（圖／記者翁進忠攝）

伏和中提到，愛情摩天輪開發案自今年8月30日舉辦招商說明會後，隨即在9月6日於市港合資成立的「高雄港區土地開發公司」董事會提案，已將愛情摩天輪開發案正式納入港區招商，期間陸續接獲日本、香港等廠商表達投資意願，並將提案內容提供土開公司內部評估規劃。

但廠商看上的開發基地，大多屬於愛河出海口一帶、高雄港舊港區1-21號碼頭範圍，為多功能經貿園區計畫的「特定文化休閒專用區」第20工區土地，今年6月市府已經與交通部航港局、臺灣港務公司完成開發協調，然而交通部至今仍未同意簽訂開發協議書，導致整個舊港區的開發嚴重停滯。

高市都發局長林裕益則感慨表示，港市為加速高雄港區開發，於3年前，合資成立土開公司負責開發經營，至今，開發面積卻仍不到3%。又根據土開公司經營收支報表顯示，高雄港區開發停滯，導致營運年年虧損，希望不要因政治操作，而影響港區開發進度及城市發展。

▲第20工區介紹。（圖／高市府經發局提供）

林裕益指出，愛河與高雄港區水岸開發興建「摩天輪」，前市府及中央早有相同規劃，高市府在2006年即規劃於高雄港區愛河出海口的光榮碼頭興建水岸「摩天輪」地標。之後，2011年交通部高雄港務局，也規劃於港區1～10號碼頭開發「摩天輪」特色商圈。林局長感慨，以上歷年規劃，都充分證實，前市府及中央早有高雄港區開發摩天輪的開發構想，為什麼現在韓市府想要推動「愛情摩天輪」帶動愛情產業鏈就不行？這不是卡韓？那什麼才叫做卡韓？

▲美國團隊提案雙環摩天輪。（圖／高市府經發局提供）

本案開發計畫前市府早在去年就已核定，開發協議書內容也經港市召開5次協商會議，終於今年6月達成共識，好不容易港區開發契機終露曙光，但至今已過了6個月，交通部仍未同意航港局、港務公司與高市府簽訂三方協議書，讓人質疑是不是「逢韓必卡」？希望中央交通部儘快同意，以加速高雄港區的開發，帶動地方繁榮。

伏和中局長呼籲，市府已經協助土開公司研擬公開招標的文件草案，有鑑於過去無論交通部與前市府都曾有在舊港區碼頭或愛河口興建摩天輪、遊樂園的開發構想，顯見透過摩天輪啟動港區的再發展已是共識，希望中央給予支持，捐棄成見共同合作。

「時間對我們來說完全沒用！」