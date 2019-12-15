管碧玲失言「高雄人對不起台灣」　韓國瑜：莫非不投民進黨就不是台灣人？

▲韓國瑜受訪。（圖／記者翁進忠攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對內政部次長陳宗彥助選時的發言違反行政中立，除此之外，綠委管碧玲指出「高雄人對不起台灣人」也遭致批評。國民黨總統候選人韓國瑜15日表示，民進黨連續兩三天的發言，顯示民進黨掌握權力後非常傲慢！要投給大黨或小黨，由人民決定，這是民主的可貴，「莫非不投票給民進黨就不是台灣人嗎？」



陳宗彥日前出席輔選活動致詞表示，政黨票投給小黨是浪費選票，呼籲新住民姊妹「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」，萬一不小心蓋到別人，乾脆再多蓋一下變廢票；陳宗彥事後道歉卻也被批評沒有誠意。

對此，韓國瑜表示，民進黨連續兩三天的發言，顯示民進黨掌握權力後非常驕傲、傲慢！綠委管碧玲指出「高雄人對不起台灣人」，民主社會人民投票，誰當總統、誰當立法委員、誰當公職人員都由人民決定。高雄市民用選票選出新的市長「怎麼叫做高雄人對不起台灣人？太驕傲了！」

他強調，民主政治的可貴在於百花齊放，人民要投給大黨或小黨，由台灣人民決定，「莫非不投票給民進黨就不是台灣人嗎？」內政部次長的發言，顯示民進黨串充滿驕傲，好像台灣人一定要投給民進黨的感覺，他相信，這次2300萬台灣人就會用選票來證明，人民才是國家的主人。

另外，台北市長柯文哲表示韓國瑜選總統是因為高雄市舉債太多韓國瑜表示，高雄市財政來自三個方向，第一、自有財源。第二、中央補助。第三、借貸。



韓國瑜說，現在高雄市負債是3300億元，全國最高，每年利息錢需要20多億元，換句話說，若全高雄市有100元，用在建設的資本門、經常門大概就達到13元至15元，高雄市財政是全台灣最困難。

韓國瑜表示，希望高雄市民了解，市府團隊在很貧窮、困窘的財政狀態之下，還要滿足人民的食衣住行育樂，這挑戰非常巨大，但是高雄市政府的土地絕對不可以隨便賣掉，這是要留給子孫的，除了畸零地及新生的抵費地外，成片、大片的土地絕對不隨便賣掉，這原則他一定會堅持下去。