「投小黨浪費選票！」內政部次長陳宗彥：政黨票集中投民進黨

▲內政部次長陳宗彥指出，政黨票投給小黨就是在浪費選票。（圖／記者徐斌慎攝）



記者柯振中／桃園報導

民進黨中央黨部婦女部14日前往蔡英文總統桃園市北區競選總部，舉辦2020小英新住民姊妹會模擬投票活動。內政部政務次長陳宗彥在活動中呼籲，若把政黨票投給小黨，就是在浪費選票，可能會導致羅美玲無法當選，所以政黨票一定要投給民進黨。

民進黨14日舉辦新住民模擬投票活動，現場設有模擬圈票處與票匭，此次活動由民進黨中央黨部婦女部、2020桃園市小英新住民姊妹會主辦，活動從下午2點開始舉行，民進黨桃園第一區立委候選人鄭運鵬、內政部政務次長陳宗彥、不分區立委提名人羅美玲到場參與活動。

▲陳宗彥說到，如果小黨沒有拿到政黨票的5％門檻，就無法分配立委席次。（圖／記者林悅翻攝，下同）



陳宗彥在致詞時說到，許多小黨都說自己的理念與民進黨相同，但若沒達到5％政黨票的門檻，就沒有辦法參與分配立委席次，若政黨票被分散，羅美玲有可能無法當選，「所以大家政黨票要集中投給民進黨。」

此外，陳宗彥強調，在投票之前，眾人務必看清楚，「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去、鄭運鵬蓋下去」，如果不小心蓋錯了，也不能說「投錯帶回家」，乾脆再多蓋一個章，讓選票變成廢票。

陳宗彥也提醒，進入投票所時，一定要帶身分證、印章及投票通知單，不可攜帶手機、攝影器材入內，不行撕毀、攜出選票及公投票，也不能蓋自己的印章，或是用指印圈選候選人、政黨票。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！