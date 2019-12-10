立院三讀／原民保留地禁伐補償條例　擴大補償範圍、估5千原民受惠

▲立委高金素梅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院會10日三讀通過《原民保留地禁伐補償條例》條文修正草案，針對原住民族土地因法令限制而不能利用時，擴大政府給予補償的適用範圍，納入都市計畫區、國家公園、水源特定區等受限制使用的原住民保留地，預估新增5000人受惠。

原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒日前指出，本條例是對原住民族土地因法令限制而不能利用時，政府應對其所生損失予以補償，是實踐原住民族土地正義；這次修法擴大適用範圍，將都市計畫區、國家公園、水源特定區及自然保留區等受限制使用的原住民保留地納入。

根據原住民保留地禁伐補償辦理情形，105年至107年禁伐合格面積總計10萬9,834公頃，歷年分別為2萬4,781公頃、3萬8,328公頃、4萬6,725公頃，而108年核定禁伐面積為5萬6,109公頃。

至於受補償族人數，105年至107年總計7萬4,190人次，歷年分別為1萬7,737人、2萬6,475人、2萬9,978人，預估108年受補償人數約3萬5,000人。

原條例第6條規範，欲申請禁伐補償的地主，用地造植林木樹齡必須超過6年，三讀條文將6年限制取消，經確認原民保留地竹、木覆蓋率7成以上，即可申請補償；另外，三讀條文也明定，原住民族保留地若依法編定為林業用地、保護區或水源特定區、國家公園區域等，可由原民會劃定為禁伐區域，補償金額2016年每公頃2萬元、2017年起每年每公頃3萬元，不足1公頃者，按比例發給，並算至公頃以下4位數為止。

無黨籍立委高金素梅表示，感謝行政院配合及立院同仁支持，禁伐補償終於往前進一大步，過去只有林地禁伐才有補償，修法後只要是保留地、被法律劃定為禁伐區域，都可以提出申請禁伐補償，每年每公頃3萬元，例如保護區、水源特定區、國家公園、保安林等等，都可以被補償到，禁伐補償土地只要是竹、木覆蓋率7成以上都可以申請補償，此外，沒有道路抵達以致無法會勘的土地，今天修正通過後，未來可以用空拍機來堪地。原住民土地的轉型正義再往前一步。