原住民族土地業務年終檢討會議　饒慶鈴期營造台東族群平和模範縣

▲原住民族土地業務年終檢討會議，並表揚績優單位及績優人員。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

原住民族委員會為瞭解地方政府辦理原住民族土地業務績效，於11及12日兩天委託台東縣政府辦理全國年終檢討會議，針對各涉及原住民族土地業務直轄市、縣(市)政府及所轄各鄉(鎮、市、區)公所的土地利用或權利回復業務法制作業、行政業務及各專案計畫進行業務指導及意見交流，並表揚績優單位及績優人員。

會議由原委員會主委夷將主持，夷將特別感謝台東縣政府的積極籌辦及安排，原民會近年來積極協助原住民族人部落族人辦理各項申請案件、權利回復等業務，未來將不必經過5年的時間，族人可在短期間內取回原住民保留地。另外，也跟大家報告1個最新訊息，立法院於10日3讀通過並將修正名稱為「原住民保留地禁伐補償條例」，109年將再新增6,525公頃的補償面積，包括水源特定區、國家公園、保護區及遊憩用地等的原住民保留地納入補償範圍，預估總補償面積將超過6萬公頃，受補償的族人增加4千員，總計受補償族人將達4萬人。這次修法是為落實原住民保留地所有人或合法使用人因土地使用受限制，應給予適當補償的精神。

饒慶鈴則指出，台東縣府僅掌管全縣8％的土地，其他92％都屬於國有地、原保地，感謝原民會給予台東縣府的肯定委託辦理今天會議，自79年原住民保留地開發管理辦法施行迄今，本縣縣民已在16,484位族人取得原住民保留地的權利。台東原柱民人口近8萬人，也佔全縣22萬人的35％，是全國第2多，因此府積極推動原住民的各項政策，保障部落族人土地及各項原基法、語言發展法的權益，正是目前正努力的目標，希望營造台東成為各族群和諧共融的模範縣。

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