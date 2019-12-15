入山前做好「水計畫」！玉山主群峰多處山屋蓄水池乾涸

▲玉山主峰線多處山屋、蓄水池已呈現乾枯見底狀態。（圖／玉管處提供）

記者白珈陽／南投報導

入冬以來，山區降雨狀況欠佳，玉山主群峰線多處高山避難屋的蓄水桶水量普遍不足，甚至有的已乾涸見底，玉山國家公園管理處呼籲，登山客入山前須規劃好「水計劃」，確認前往攀登的區域是否有足夠水源，以免落入無水可用的窘境。

玉管處表示，中南部地區每年約於10月起至隔年2、3月間,降雨量及降雨天數均明顯減少，因此每年這時節的高海拔山區，因位於集水區域源頭且接近山陵高處,其周遭環境水資源變化消長情況較中低海拔變化明顯，玉山國家公園園區內各登山路線多屬此區間，因此玉管處園區內各山屋都呈現水源不足、吃緊的狀況。

玉管處說，以玉山主群峰線中途重要休憩點排雲山莊為例，現有蓄水設施於溪谷集水源頭共有2處，其中經由高低差重力自然引流的水源頭為最主要供應水源，但該處已於11月中乾涸，為持續維持登山遊客用水需求，目前每日需多次使用抽水及發電機等設施，改由排雲山莊下方約300公尺處溪谷中集水，並經由機械設備抽取上至山莊蓄水池內，方能提供遊客使用，高山地區水資源確實得來不易。

▲排雲山莊主要水源頭之一已乾涸無水。

另外，玉山園區內的其他高山避難山屋，大多位處於山脈稜線地勢高處，多數都是採用屋頂雨水槽截留收集蓄水，更容易受天候乾燥及久無降雨之影響，因此目前確實已有多處避難山屋蓄水桶（圓峰、大水窟及轆轆谷等處山屋），因久無雨水進帳，水塔已經見底無水，請欲到訪的登山遊客應自行提前因應及規劃合理的用水計劃。

玉管處呼籲及提醒想進入園區登山的遊客，台灣山區於特定季節受降雨量偏少情況影響，登山除應自行提前因應及規劃合理的用水計劃，避免發生無水可用的窘境外，天乾物燥炊煮用火時應小心謹慎以防星火燎原，造成設施及山林火災。

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