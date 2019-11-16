澳洲乾旱釀野火！最棘手的「缺水」危機　憂雪梨3年後大壩枯竭　

▲澳洲野火。（圖／路透，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

澳洲炎熱乾旱的天氣持續惡化，進而導致野火不斷，而現在當地不但越來越熱，降雨還停止了，使得水資源短缺更加嚴重。因乾旱而導致的大火已嚴重摧毀新南威爾斯州（New South Wales）的土地，成為澳洲氣候最危急的狀況，這讓位在雪梨的大壩很可能在2022年就此枯竭，當地居民也將面臨更嚴格的用水限制。

據美國CNN報導，在今（2019）年的大火中，澳洲已有數百所房屋遭到摧毀，還有4人因此死亡，而這幾起火災大多是因炎熱又乾燥的天氣才自然發生。在過去一個月中，新南威爾斯州及昆士蘭州（Queensland）動用了超過1300名消防員滅火，且光是在夏季真正開始前，野火的發生就已是去年整個火災季節的3倍。

雪梨居住了約500萬人，然而他們自6月以來，就一直受到一級用水的限制，隨著更嚴重的乾旱來臨，當地大壩在2022年時，很可能會有枯竭的危機。目前雪梨的水壩產能為46.6%，若往後又下降幾個百分點，那當地居民就會受到更嚴格的用水限制。

新南威爾斯州水務局認為，雪梨的水壩產能很有可能在日後降低至40% ，這就意味在明年2月或3月會要改為實施2級用水限制。2級限制將會進一步限用日常用水，像是不能每天澆花，一週只有幾天可以等等。

當局部長梅琳達.帕維（Melinda Pavey）表示，他們並不想恐嚇居民，但「以目前的枯竭速度，我們可能會在幾年內陷入棘手的狀況」，且現在是新南威爾斯州有史以來最嚴重的乾旱。新南威爾斯州約是800萬人的家園，然而即便消防員已努力撲滅火勢，當地仍遭野火摧毀。

此外，當局還補充道，雪梨有約85％的用水是仰賴於降雨，現今乾旱的情形只會讓大壩的蓄水量更加不足，而這樣的缺水危機同時也影響了農民的生活，恐怕會造成數百萬美元的損失。