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懷特島第1位死者姓名公布　潛水員冒險「死魚水域」繼續找遺體

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▲▼紐西蘭懷特島火山爆發第1位死者姓名公布，為21歲澳洲女子布羅伊特（Krystal Eve Browitt）。（圖／翻攝自gofundme）

▲布羅伊特。（圖／翻攝自gofundme）

記者丁維瑀／綜合報導

警方14日正式公布紐西蘭懷特島（White Island）火山爆發事件中第一位罹難者的姓名，她是21歲澳洲女子布羅伊特（Krystal Eve Browitt），當時她與家人來到島上旅遊，不幸喪命，她的父親與手足則受到重傷正住院接受治療。預計未來還會有越來越多姓名公開，同時，潛水人員仍繼續在周邊海域找尋失蹤人口。

《英國廣播公司》（BBC）報導，紐西蘭當局通知布羅伊特家人後，14日公開她的姓名。雖然已有其他親屬公布死者的身分，但來自墨爾本的布羅伊特是首名被警方正式確認的罹難者，她的父親保羅（Paul ）與手足史蒂芬妮（Stephanie）則都傷勢嚴重。

懷特島火山9日爆發以來已造成15人死亡，還有約20人嚴重燒燙傷，被送往加護病房治療。紐西蘭警方14日表示，最新情形是一名遇害者在懷卡托醫院（Waikato Hospital）不治身亡。

在確認死者身分的同時，紐西蘭當局也派出潛水人員在懷特島周邊海域進行搜索，不過部分水中能見度僅有0到2公尺，狀況並不理想；警察局副局長提姆斯（John Tims）透過聲明表示，水域遭受汙染，大量死魚與其他生物被沖上岸、浮在水面，潛水人員需要採取額外措施來確保自身安全，包括使用專業防護設備，「每次他們浮出水面，都會用淡水淨化。」

當局尋獲的遺體，則由各方專家進行檢驗；警方也繼續收集潛在死者的相關資訊，像是衣著、指紋、醫療紀錄、DNA樣本等。提姆斯表示，「這是一個漫長又複雜的過程，我們正盡快讓家屬所愛的人回到他們身邊。」

儘管火山可能再次爆發，警方還是冒著生命危險執行任務。有研究火山的學者警告，若火山又噴發，團隊可能面臨岩漿、過熱的蒸氣、火山灰與高速襲來的石頭。

►懷特島水域汙染「能見度趨近零」！紐西蘭預定登島搜索　16日默哀一分鐘

 
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